A Nagy-Britanniában található Telford településen, a három éven át tartó nyomozás megállapította, hogy a rendőrség szemet hunyt egy bűnöző banda felett, ami rendszeresen szexuálisan kizsákmányolt gyerekeket, bántalmaztak és megerőszakoltak kiskorú lányokat – írja a V4NA.

Az ország más régióiban készült korábbi jelentésekhez hasonlóan a többnyire bevándorló hátterű ázsiai bandák tevékenységét nem követték annyira nyomon, mivel a rendőrség, a helyi tisztviselők és mások attól tartottak, hogy a városban faji feszültséget szítanának a nyomozással.

Az egyik szemtanú leírta a légkört, amikor a 2000-es évek elején a több ügynökséget érintő találkozókon felmerült a migránsok által elkövetett gyermekmolesztálások kérdése. A vizsgálat során elmondta, hogy „úgy tűnt, hogy az érintettek etnikai hovatartozása miatt úgy érezték, mintha a rendőrség félne kérdezni vagy nyomozni, mert nem akarták, hogy ujjal mutogassanak rájuk, mondván, hogy rasszisták”.

Még a Telfordban a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bűncselekmények kezelésére létrehozott munkacsoportról is kiderült, hogy aktívan kerülte a nem fehér gyanúsítottak utáni nyomozást. A jelentés a továbbiakban leírta, hogy bizonyos területeket a rendőrség nagyjából 2010-ig a pakisztáni és indiai fiatalok által ellenőrzött no go zónáknak tekintett, ahol az arra járó rendőröknek bántalmazással, fenyegetéssel, megfélemlítéssel kellett szembenézniük.

A vizsgálat szerint a politikai korrektség nem csak a rendőrségen belül volt erősen jelen. A jelentés bizonyítékokat talált arra is, hogy a tanárok féltek elárulni másoknak, ha egy idősebb „ázsiai” fiatal nem megfelelően közeledett egyes gyermekekhez, mivel attól tartottak, hogy rasszistának állítják be őket, miután a helyi városi tanács egyik tisztviselője valóban rasszizmussal vádolt meg egy tanárt, amiért megjegyezte, hogy probléma van a pakisztáni fiatalokkal.

A vizsgálat elnöke, Tom Crowther azt nyilatkozta, „a bizonyítékok döntő része a gyermekek generációinak szörnyű szenvedését bizonyítja, amelyet a gyermekek szexuális kizsákmányolását elkövetők kegyetlensége okozott. Az áldozatok és a túlélők többször elmondták a vizsgálat során, hogy gyermekkorukban felnőtt férfiak hogyan igyekeztek elnyerni a bizalmukat, mielőtt könyörtelenül szexuális tárgyként vagy árucikként kezelték őket. Számtalan gyermeket zaklattak és erőszakoltak meg. Szándékosan megalázták és lealacsonyították őket. Megosztották és eladták őket. Erőszaknak voltak kitéve, családjukat pedig megfenyegették. Félelemben éltek, aminek következtében az életük örökre megváltozott”.

A telfordi erőszakoló bandák egyik túlélője, Samantha Smith író és újságíró azt állította, hogy miután a sajtónak beszélt a történtekről nemrég

levadásztak, követtek, dörömböltek az ajtómon, nem sokban különböztek az események attól, mint amikor egy potenciális bűnöző elkövető ajtaján kopogtatnak. Akkor épp Facetime-on beszéltem a barátommal, aki azt mondta nekem utána, „tényleg azt hittem, hogy le fognak tartóztatni amiért beszéltél az erőszakról”.

Már évek óta folynak a nyomozások az erőszakoló bandák ügyében. 2020-ban a nyomozások során 300 új gyanúsítottat és 271 áldozatot azonosítottak a rendőrök Manchesterben és környékén. A borzalmas cselekmények központja Rochdale-ben volt, de még Rotherham, Kirklees, Bradford, Leeds és West Yorkshire más részeiről is érkeztek hasonló bejelentések.

A Quilliam kutatóközpont 2017-es jelentése szerint tíz férfiből nyolc „ázsiai háttérrel” rendelkezik, túlnyomó részt pakisztániak, míg

az áldozatok „szinte kizárólag fehér lányok.”

A jelentés érdekessége, hogy azt éppen két, pakisztáni gyökerű kutató végezte el. Azt állapították meg, hogy az erőszakoló bandák azért kerestek fiatal fehér lányokat, mert a saját közösségükből származó lányokat „védetteknek” tekintették.

Azonban Nagy-Britannián túl más európai országban is mindennapos, hogy a bevándorlók bántalmazzák a fehérbőrű kiskorúakat. Svédországban 2022 első felében összesen 685 624 bűncselekményt jelentettek be, a nemi erőszakok és a testi sértések száma is emelkedett.

Borítókép: Illusztrációfotó / Shutterstock