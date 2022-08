A Mediaworks–Hírcentrum információi szerint az Olaszországban elhunyt DK-s aktivistáig, Homonnay Gergelyig vezetnek Az ördög ügyvédje ügy legújabb szálai. Úgy tudjuk, a magyar hatóságok arra jutottak, hogy Gyurcsány aktivistájának köze lehet ahhoz Az ördög ügyvédje Facebook-oldalán közzétett poszthoz, amiért tavaly decemberben Varga Judit igazságügyi miniszter rágalmazás miatt feljelentést tett. A Facebook-posztban Varga szexuális orientációjára tettek hamis utalást, valamint minden bizonyíték nélkül összefüggésbe hozták a Völner-féle korrupciós üggyel.

Homonnay Gergely január elsején egy római klubban hunyt el. Holmija között droggyanús anyagokat találtak.

Az olasz sajtó megszellőztette, hogy a DK-s aktivista újév napján, reggel ötkor érkezett meg a római Bananon nevű éjszakai szórakozóhelyre, majd koccintás után lement a törökfürdőbe, ahová csak tagok léphetnek be. A szórakozóhely tulajdonosai délben hívták a mentőket, ekkor az író még élt, de nehezen lélegzett, gyakorlatilag nem is volt eszméleténél. A Corriera della Sera információi szerint Homonnay meztelen testét egy mosdóban találták meg. Bár a mentők megpróbálták újraéleszteni, nem jártak sikerrel, Homonnay 13 óra 17 perckor meghalt, a római sajtó szerint szívmegállásban. Luca Guerzoni római ügyész nem sokkal később bejelentette, hogy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja miatt indított széles körű nyomozást. Erre a halál bekövetkezésének körülményei és a helyszínen talált folyékony anyagok (feltehetően GHB) és porok (feltehetően kokain) engedtek következtetni. Az olasz ügyészek Homonnay telefonbeszélgetéseinek átvizsgálásával igyekeztek azt is kideríteni, kitől kaphatott drogot Homonnay. A hatóság kihallgatta a római származású volt élettársát, aki már egy ideje nem tartott kapcsolatot az íróval, és nem tudott megfelelő információkat szolgáltatni a baloldali aktivista életviteléről.

Visszatérve Varga Judit feljelentéséhez, a politikus a feljelentése mellett egyúttal indítványt tett arra is, hogy az ügyészség a vád képviseletét vegye át, tekintve, hogy egy magánvádas eljárásról van szó. Az ügyészség januárban nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségének gyanújával rendelt el nyomozást, annak lefolytatásával a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK) bízták meg. A Mediaworks Hírcentruma úgy tudja, az eljárást végül nem a BRFK, hanem a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kezdte el. Az ügyben kerestük a nyomozást elrendelő Fővárosi Főügyészséget, hogy megerősítik-e Homonnayval kapcsolatos információnkat, de tőlük csak azt a tájékoztatást kaptuk, hogy

a törvény által biztosított határidőn belül lefolytatott nyomozás során a feljelentett kilétének megállapításához és az érdemi döntés meghozatalához szükséges bizonyítékokat nem lehetett beszerezni, ezért a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség az iratokat a Budai Központi Kerületi Bíróságnak küldte meg. A továbbiakban a vádat a sértett (azaz Varga Judit – a szerk.) képviselheti magánvádlóként.

A Mediaworks–Hírcentrum úgy értesült, a nyomozás azért akadt meg, mert az olasz szervek nem teljesítették a magyar hatóságok jogsegélykérelmét, ami többek között arra vonatkozott, hogy adják ki Homonnay Gergely számítógépét. A magyar nyomozók ugyanis olyan információkhoz jutottak, hogy a Homonnay laptopján lévő adatok elvezethetnek a megoldáshoz. Azt, hogy az olasz szervek miért tagadták meg a jogsegély teljesítését, egyelőre nem tudni, pedig könnyen lehet, hogy valóban nagy segítség lehetett volna Az ördög ügyvédje újabb szálának kibogozásában.

Az ördög ügyvédje ügyben a rendőrség tavaly áprilisban gyanúsította meg Gyurcsány ügyvédjét, Czeglédy Csabát és egy társát, majd a Fővárosi Főügyészség fél évvel később vádat emelt ellenük.

Az ördög ügyvédje blog volt az, amely a 2019-es önkormányzati választások előtt kirobbantotta a Borkai-ügyet. Pikáns felvételek láttak napvilágot, valamint olyan információkat lebegtettek meg, amelyek korrupcióról szóltak. Miután az oldal elkezdte kihozni a botrányos részleteket, titkokat az adriai hajóútról, az érintettek feljelentést tettek a rendőrségen. Az előzetesen beharangozott korrupciós bizonyítékok és Borkaiék drogfogyasztását alátámasztó anyagok később nem kerültek elő. Gyurcsány Ferenc többmilliárdos költségvetési csalással is összefüggésbe hozott bizalmi embere a vád szerint kilenc ember arcképmását mint különleges személyes adatát és hat ember nemi életre vonatkozó különleges személyes adatát kezelte jogosulatlanul. A Veszprémi Járásbíróság Czeglédyt és egy bűntársát is elmarasztalta, mindketten pénzbüntetést kaptak. Az ügynek van egy Czeglédyéktől külön kezelt szála, abban áprilisban emeltek vádat több személy ellen.

Czeglédy végig tagadta, hogy ő lenne Az ördög ügyvédje, de arról is beszélt, az ügyről többet tud, mint a szélesebb közvélemény. Az sem titok ma már, hogy a blogot feltételezhetően több személy írta. Ebben a körben forgott közszájon Homonnay Gergely neve, de gyanúsítottja nem lett az ügynek és ő is mindig határozottan visszautasította, hogy köze lenne Az ördög ügyvédjéhez. Annyi azonban megállapítható, hogy Az ördög ügyvédje üggyel összefüggésben eddig kizárólag Gyurcsány köréhez tartozó emberek neve merült fel, így a botrány egyértelműen a Demokratikus Koalícióhoz köthető.