„Valóban véget ér az autósüldözés? Karácsony Gergely tényleg meghátrál, és feladja a dugódíj tervét? Megnyugodhatnak a Budapest külső kerületeiben és az agglomerációs gyűrűben élők? Karácsony Gergely valóban hátraarcot csinál és ejti a dugódíj bevezetését?”

− így kezdte bejegyzését a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára arra reagálva, hogy Budapest főpolgármestere a Partizánban adott interjújában elismerte:

a dugódíj rossz eszköz, nem éri meg, nincs értelme Budapesten bevezetni

− írja a Magyar Nemzet.

Fürjes Balázs szerint ez a magát zöldpolitikusként eladni akaró főpolgármester részéről teljes önfeladás, ugyanis a dugódíj (behajtási díj) bevezetése szerepelt Karácsony választási programjában, és azt többször beígérte még erre a ciklusra.

Az államtitkár ugyanakkor megismételte: ők biztosan nem változtatják meg az álláspontjukat, így megakadályozzák a dugódíj bevezetését, mert nem így kell megoldani Budapest és a várostérség valóban súlyos közlekedési problémáit.

Mint mondta, ő egy három elemből álló, a főváros és kormány konstruktív együttműködésében megvalósítható megoldáscsomagban hisz, amelynek részei a tömegközlekedés mennyiségi és minőségi fejlesztése, a hiányzó északi és déli peremhidak (Aquincumi, Galvani) és a hozzájuk tartozó külső körúti elemek megépítése, valamint P+R- és B+R-parkolók építése a külső csomópontokon.

Az államtitkár felidézte azt is, hogy a dugódíj csakis azért kerül időről időre napirendre, mert a baloldal be akarja vezetni. Először Demszky és Gyurcsány egyezett meg Brüsszellel, hogy legyen Budapesten dugódíj, és ezt elő is írta az EU a négyes metró uniós támogatása kapcsán. A kötelezettség ma is él, de a polgári kormány a budapestiek és az agglomerációban élők védelmében nem volt hajlandó teljesíteni azt. Az elmúlt években pedig a dugódíj azért került megint elő, mert Karácsony Gergely bevette a programjába, és be akarta vezetni.

Fürjes Balázs szerint azonban

„ha Karácsony Gergely most komolyan gondolja, tegyen valódi dugódíjellenes lépéseket. Ennek értelmében Budapest főpolgármestereként kezdeményezze írásban az Európai Bizottságnál, hogy töröljék el a Demszky–Gyurcsány idejében vállalt kötelezettséget a dugódíj bevezetésére, valamint javaslatára a fővárosi közgyűlés hozzon határozatot a dugódíj tervének végleges és egyértelmű elsüllyesztéséről!”

− húzta alá.