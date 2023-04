Cikkünk frissül!

Dróntámadásokat hárított el az ukrán légvédelem

Tucatnyi dróntámadást hárított el az ukrán légvédelem keddre virradóra - közölte az ukrán hadsereg.

Összesen 17 támadást regisztráltak, melyeket az orosz fél iráni gyártmányú Sahed-136 típusú drónokkal hajtott végre. Tizennégy drónt az ukrán légvédelem lelőtt.

Odesszából több robbanásról is érkezett jelentés, a helyi hatóságok szerint több épület megrongálódott, és tűz ütött ki

- közölték az Obscsesztvennoje Novosztyi című ukrán portálon.

Az ukrán hadsereg adatai szerint a légvédelem összesen csaknem 70 orosz légitámadást hárított el. Az orosz rakétacsapások és tüzérségi támadások elsősorban továbbra is a kelet-ukrajnai Donyeck megyében, Bahmut környékén a legintenzívebbek.

A fekete-tengeri kikötővárost, Odesszát, a háború kezdete óta számos orosz támadás érte. Leginkább az energetikai infrastruktúrában keletkeztek károk. Az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) januárban világörökségi helyszínné nyilvánította Odessza történelmi óvárosát. A kikötőváros kulcsszerepet játszik az ukrajnai gabonaexportban.

A britek szerint az oroszok keresik a Wagner-zsoldoscsapat utódját

A brit védelmi minisztérium szerint Oroszország keresi a Wagner zsoldoshadsereg utódját, amely katonai magáncég vagy magáncégek végül a Wagner helyébe léphetnek.

Ez a videófelvétel a @concordgroup_official Telegram csatornán 2023. március 3-án közzétett videóból készült, Jevgenyij Prigozsin, a Wagner orosz félkatonai csoport főnöke beszél egy kamerába a háztetőről egy ismeretlen helyen

Fotós: AFP

Az orosz védelmi minisztérium és a Wagner-csoport közötti viszály ismeretében az orosz katonai vezetés olyan privát katonai csoportot akar, amely felett nagyobb ellenőrzést gyakorol. Jelenleg azonban egyetlen más ismert ilyen orosz csapat sem közelíti meg a Wagner méretét vagy hatalmát – írta a The Guardian.

Negyven sérült a szentpétervári robbantásban

Negyvenre emelkedett a Vlagyimir Tatarszkij neves katonai blogger halálát okozó szentpétervári kávézórobbanás sérültjeinek száma - írta a TASZSZ nyomán a The Guardian. Az orosz média szerint a sérültek közül 25-en továbbra is kórházban vannak, ötven ember állapota súlyos. A sérültek között három kiskorú is van.

Rendőrök a szentpétervári Street Food Bar No1 folyóparti kávézóban, ahol robbanás történt 2023. április 2-án

Fotós: Anatolij Malcev / Forrás: MTI/EPA

Oroszországba látogat a NAÜ főigazgatója

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója szerdán Kalinyingrádba látogat annak a folyamatban lévő konzultációjának részeként, amelynek célja az ukrán Zaporizzsja atomerőmű védelmének biztosítása a katonai konfliktus idején - mondta az ENSZ szakosított szervezetének szóvivője.

Európa legnagyobb atomerőművét, amely Zaporizzsja megye Enerhodar városában, a Dnyipro folyó déli partján található, 2022 márciusa óta foglalják el az orosz csapatok.

Többször teljesen lekapcsolták az ukrán elektromos hálózatról az ország energetikai infrastruktúráját ért rendszeres orosz támadások miatt. Mióta az orosz erők elfoglalták az erőművet, katonai bázisként használták, ahonnan támadásokat indítanak a Dnyipro folyón túli ukránok által ellenőrzött területek, különösen Nikopol ellen.

Az ENSZ 22 ezer polgári áldozatot regisztrált Ukrajnában

Az ENSZ Emberi Jogi Főbizottságának (OHCHR) legfrissebb polgári áldozatokat összegző adatai szerint márciusában további 765 polgári áldozatot regisztráltak Ukrajnában. Így az ukrajnai polgári áldozatok teljes száma 22 607-re emelkedett, amelyből 8 451 halott és 14 156 sérült van.

Volker Turk, az ENSZ emberi jogi főképviselője március 31-én kijelentette, hogy Oroszország Ukrajna elleni inváziójában a civil áldozatok száma messze meghaladja a hivatalos adatokat. "Ezek az adatok csak a jéghegy csúcsát jelentik" – mondta, kiemelve, hogy a 13 hónapja tartó háború során az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértése megdöbbentően rutinszerűvé vált.

Lengyelországba várják az ukrán elnököt

Volodimir Zelenszkij a tervek szerint szerdán Lengyelországba látogat, hogy megbeszélést folytasson lengyel kollégájával, Andrzej Dudával és a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel is. Zelenszkijt felesége, Olena Zelenszka is elkíséri a varsói látogatásra.

Ukrajna szerint Bahmut még nem az oroszoké

Ukrajna szerint az orosz erők "nagyon messze" vannak a keleti Bahmut város elfoglalásától, és harcok dúltak a városvezetés épülete körül, ahol a Wagner-zsoldoscsoport - állítása szerint - kitűzte az orosz zászlót. Hat civil meghalt és nyolc megsebesült a Bahmut melletti Kosztiantyinivkánál az oroszokkal folytatott lövöldözésében – közölte egy magas rangú ukrán tisztviselő.

Oroszország visszautasította, hogy elnöksége a Biztonsági Tanácsban tréfa lenne

Oroszország ENSZ-nagykövete hétfőn visszautasította, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok "áprilisi tréfának" nevezze Oroszországnak az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) betöltött elnöki szerepét.

Az ENSZ-nagykövet egyben bejelentette, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vezetésével értekezletet tartanak az ENSZ Alapokmánya elveinek védelméről, mivel Moszkvát azzal vádolják, hogy Ukrajna megtámadásával megszegte őket.

Linda Thomas-Greenfield, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete korábban hétfőn azt mondta újságíróknak, hogy országa szerint Oroszország BT-elnöksége professzionális lesz, de arra használja majd a pozíciót, hogy "dezinformációt terjesszen, és Ukrajna ügyében a saját álláspontját támogassa, mi azonban készen állunk, hogy erre felhívjuk a figyelmet minden egyes pillanatban, amikor megkísérlik".

Thomas-Greenfield és Josep Borrell, az Európai Unió (EU) külügyi és biztonságpolitikai főképviselője "áprilisi tréfának" nevezte, amikor Oroszország átvette az ENSZ BT elnökségét.

A BT szabályzata szerint az elnöki pozíciót felváltva tölti be a 15 tag ábécésorrend szerint. Vaszilij Nyebezja orosz ENSZ-nagykövet újságíróknak elmondta, nem változnak a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért felelős tanács szabályai.

Hozzátette, hogy Oroszoroszág "becsületesen tárgyalt" korábbi elnökségei idején, és a szerepet "nagyra értékelik".

A BT elnöke vezeti a tanács üléseit, eldönti a legfontosabb ülések témáit. Lavrov április 24-én vezeti a Hatékony többoldalúság az ENSZ Alapokmánya alapelveinek védelme révén elnevezésű ülést.

Nyebezja az amerikai ENSZ-nagykövet azon vádjára, hogy Oroszország dezinformációt fog terjeszteni, azt válaszolta, hogy ez "nyugati narratíva, valamint hangsúlyozta, hogy ők "ennek pont az ellenkezőjét gondolják".

Arra is kitért, hogy az orosz tervek szerint szerdán informális tanácsülést tartanak, mivel Moszkva szerint nyugati tisztségviselők dezinformációt terjesztenek arról, hogy ukrán gyerekeket hurcolnak Oroszországba. Hozzátette, hogy az értekezleten "ezzel a narratívával akarnak szembeszállni".

Evakuálják az ukránok Chasiv Yar-t

Ukrán katonák és önkéntesek evakuálásra szólítják fel Chasiv Yar város lakóit. A település közel van a frontvonalhoz Donyeck keleti régiójában, ahol az elmúlt hónapokban a harcok nagy része zajlott.

Két sikeres tüzérségi támadásról is beszámolt az orosz hadsereg

Az orosz tüzérek szétlőttek egy ukrán fegyveres csapatot Hulyaipole térségében, akár 15 ukrán áldozat is lehet - mondta Alekszandr Gordejev, a Vosztok csoport sajtóközpontjának vezetője a RIA Novosztyinak.

"Zaporizzsja irányában a terület további felderítése során pilóta nélküli repülőgépek egy legfeljebb 50 fegyveresből álló csoportot, négy haditechnikai egységet fedeztek fel Hulyaipole település területén. Az MSTA önjáró tüzérségi lövegek legénysége tűzkárokat okozott az ellenségnek. A rádiólehallgatások szerint legfeljebb 15 fegyveres és egy autó szerepel a veszteséglistán" - mondta.

Arról is beszámolt, hogy Zaporizzsja irányában a Hyacint-B lövegek legénysége megtámadott egy ukrán bázist Maly Scserbaki település környékén, aminek eredményeként megsemmisítettek egy Nona-SVK tüzérségi ágyút és legfeljebb tíz ukrán katonát.

Amerikai kongresszusi képviselők jártak Ukrajnában

Az amerikai képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője kijelentette, hogy Amerika "elsöprően" támogatja Ukrajna segélyszállítmányozását. Michael Turner rövid kijevi látogatásán azt mondta: "Vannak a bal- és a jobboldalon olyanok, akik megkérdőjelezik a folyamatos támogatást vagy a támogatás mértékét - ez minden bizonnyal a vita részét képezi. "De túlnyomórészt támogatják az Ukrajnának nyújtott segélyek folytatását, hogy továbbra is harcolni tudjanak Oroszország agressziója ellen."

Az ukrán fővárosba utazó delegáció másik tagja, Darin LaHood képviselő elmondta, hogy a látogatás célja a helyzet helyszíni megfigyelése volt.

F-16-osokat adna Kijevnek a volt a merikai külügyminiszter

Vlagyimir Putyin megérti a hatalmat, ezért nem szabad alábecsülni – mondta Mike Pompeo volt amerikai külügyminiszter kijevi látogatásán. Pompeo, aki korában a CIA igazgatója is volt, azt mondta, hogy új biztonsági architektúrára van szükség a jelentős európai szárazföldi hadviselés elleni biztosításhoz. "Kell egy sor olyan intézkedést, amely egyértelművé teszi, hogy Vlagyimir Putyin nem lesz képes újra háborút indítani" - mondta.

Arra a kérdésre, hogy támogatná-e F-16-os vadászgépek és nagy hatótávolságú rakéták szállítását Ukrajnának, Pompeo azt mondta: "Igen - beleértve a kiképzést, a szoftveres és minden olyan támogatást, ami Ukrajna földjének védelméhez szükséges."

Lőszerek érkeznek Ukrajnába

Volodimir Zelenszkij az éjszakai videóüzenetében köszönetet mondott Dánia és Norvégia kormányának, amiért úgy döntöttek, hogy tüzérségi lőszereket adnak át az ukrán hadseregnek. Az ukán elnök azt nem részletezte, hogy mikor érkezik a 8000 darab 155 mm-es tüzérségi lövedékből álló szállítmány.

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. április 3-án az ukrán-magyar határszakaszon 4648 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 3115 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 20 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2023. április 3-án 60 ember, köztük 20 gyermek érkezett Budapestre vonattal - közölte a rendőrség.