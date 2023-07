− A tervezett új szabályozás az újságírókat, emberi jogi aktivistákat és a nem kormányzati szervezeteket (NGO) is kivonná – a javaslat megfogalmazásában – nyilvánvalóan megalapozatlan vagy visszaélésszerű bírósági eljárások alól (ezek összefoglaló neve Slapp – strategic lawsuits against public participation). A szabályozás mögötti fő érv az, hogy egy ilyen procedúra a közéleti részvételüket veszélyezteti, az eljárást a bíróság azonnal megszüntethetné – nyilatkozta Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán. A szóban forgó új szabályozás a napokban került az Európai Parlament (EP) elé, ahol 493 igen, 33 nem és 105 tartózkodás mellett meg is szavazták azt. Vera Jourová átláthatóságért és értékekért felelős uniós biztos úgy érvelt a javaslat mellett, hogy ezekkel az intézkedésekkel segítenek megvédeni azokat, akik kockázatot vállalnak és felszólalnak, ha a közérdek forog kockán – amikor például „pénzmosással és korrupcióval kapcsolatos vádakról” van szó.

Ebből a szempontból a javaslat nem egyedi, több tagállamban is védik az újságírókat

− mutatott rá a Századvég jogi szakértője. Hangsúlyozta, Magyarországon például a Fidesz kezdeményezése alapján nem büntethető szabadságvesztéssel, aki néhány kirívóan durva esetet kivéve rágalmazást, becsületsértést valósít meg a sajtóban.