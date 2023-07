Bratiszlav Gasics válaszában arra kérte az embereket, hogy működjenek együtt a rendőrökkel és találjanak közös megoldást a problémákra – áll a szerb belügyminisztérium honlapján közölt beszámolóban.

A gond részesei azonban azon szerb állampolgárok is, akik a tanyáik kiadásával, a bevándorlók utaztatásával, fegyvereladással segítik a migránsokat céljaik elérésében, vagyis abban, hogy törvénytelen módon lépjék át a határt és veszélyeztessék a mi állampolgáraink biztonságát

– szögezte le a szerb tárcavezető.

A miniszter rámutatott arra is, hogy csak ezen a területen, vagyis Szabadka környékén, az elmúlt három hónapban több mint 1400 rendőr teljesített szolgálatot, illetve a magyar–szerb határon a Frontex 75 tagja is jelen van.

Szerbia állampolgárainak a védelme áll az első helyen, a rendőrség folyamatosan akciókat hajt végre, s állandóan a helyszínen van. Gondot jelent viszont, hogy a migránsok a befogadóközpontokból állandóan visszatérnek a határ menti övezetbe – olvasható a megbeszélésről szóló közleményben.

A bevándorlók ezt meg is tehetik, hiszen Szerbiában nyitott központokban helyezik el őket. Ez azt jelenti, hogy amennyiben regisztrálták őket, kapnak egy azonosítót, majd azzal nyugodtan oda mennek országon belül, ahova csak akarnak. A helyiek elmondása szerint ezt meg is teszik, gyakran látni taxisok sorát, amint a magyar határ felé halad Szabadkán, illetve az elmúlt hónapokban az embercsempész bandák között nem ritkák az egymás közti leszámolások is.