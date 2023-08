Az elkövető, Pascale Ceceile Veronique Ferrier a fenyegető leveleket 2020-ban küldte − ismerte el vádalkujában. A ricint québeci otthonában készítette, és onnan is adta fel a borítékokat. Üzeneteket is mellékelt a méreg mellé, amikben „különleges ajándékként” hivatkozik rá, és azt is írta, hogyha nem működik, akkor talál majd jobb receptet egy jobb méreghez. Azonban arról is írt, hogy fegyvert kéne inkább használnia, és ahogy teheti, Amerikába megy majd.

A miértekre is választ adott a levelekben, miszerint úgy gondolta, hogy Trump elpusztítja Amerikát,

és nem akarja, hogy az amerikai rokonai szenvedjenek a következő négy évben a kormányzása alatt. Ezek mellett pedig felszólította a politikust, hogy lépjen vissza a választásoktól.