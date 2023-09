Az értelmezés, amelyben nagyon távol álltunk egymástól, az volt, hogy az európai uniós pénzek védelmére hivatott jogi eszköz használható-e olyan esetben is, amikor valójában európai uniós pénzek felhasználásáról nincsen szó. Vagyis egy általános szabályozást kellene-e nekünk az Európai Bizottság kívánságára bevezetni olyan esetben is, amikor az európai uniós pénzek közelben sincsenek, és nem is akarják használni őket, vagy pedig a mi megítélésünk szerint az eredeti jogi eszköz célját figyelembe véve egy olyan rendszert hozzunk létre, amellyel valóban az európai uniós eszközöket használni kívánó jogi személyeknek az összetételét, áttekinthetőségét vagy átláthatóságát is tudjuk szabályozni