„Van más is az Oroszországgal való kapcsolatukban, mint a gázellátás, amiről teljesen egyértelműen kommunikálnak? Létezik valamiféle eszmei kapocs is? Oroszország nagyon konzervatív irányt vett, és ez az Önök rendszerére is igaz. Ez közelebb hozza Önöket egymáshoz?” – tette fel a kérdést Darius Rochebin.

Tudja, nem kedveljük azt a módszert, hogy más szemszögéből, szemével vagy szemüvegén keresztül nézzük magunkat, ez minket nem érdekel. Minket nem érdekel, mások hogyan látnak bennünket. Nem azért politizálunk úgy, ahogy, mert valakinek másnak is hasonló a nézőpontja. Ezekkel mi nem foglalkozunk

– magyarázta Szijjártó Péter. A tárcavezető leszögezte:

„Mi saját magunkkal törődünk, Magyarország az első! Ez a mi politikánk, és nem foglalkozunk túlságosan azzal, vajon mások mit gondolnak rólunk vagy egyéb kérdésekről.”

A magyar–orosz kapcsolatok kapcsán közölte, „igen, van egy nagyon racionális energetikai együttműködésünk Oroszországgal” – adta hírül a Magyar Nemzet.

Hogy miért? Mert az energia, az energiaellátás biztonsága nemzeti érdek. Az energiaellátás biztonságát pedig az infrastruktúra határozza meg. Márpedig, ha megszakítjuk a gázellátás útvonalát Oroszországból Magyarország felé, akkor fizikailag nem tudjuk energiával ellátni az országot. Azt pedig senki nem várhatja el tőlünk, hogy ellehetetlenítsük, hogy megöljük Magyarország ellátásbiztonságát

– tette hozzá.