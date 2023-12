Orbán Balázs: a konstruktív magyar külpolitikáról szólnak a 2020-as évek

A konstruktív magyar külpolitikáról szólnak a 2020-as évek, amikor már létezik magyar modell és már a világrend átrendeződésével kapcsolatban is el tudjuk mondani véleményünket – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hétfőn, a Magyar Külügyi Intézet (MKI) alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián.

Hozzátette: ezt hívják úgy, hogy a konnektivitás magyar stratégiája. „Ez az önállóság merőben új életmódot, merőben új testtartást jelent, olyan mintha valaki a mintaátvétel gyűjtögető életmódjáról a mintaalkotás, a vadászaton alapuló életmódjára tér át” – fogalmazott Orbán Balázs, majd kiemelte: hirtelen megnyílik a tér és nagy távolságokat tudnak bejárni, ehhez pedig újfajta gondolkodásmód szükséges.

A magyar külpolitika-alkotás is ilyen változásokon megy keresztül napjainkban – mutatott rá Orbán Balázs.

Azt mondta, a 2020-as évektől kezdődően a magyar külpolitika „vadászó, azaz mintaalkotó életmódra állt át, ezért nekünk is tulajdonképpen egy kognitív forradalomra van szükségünk”.

Ehhez a forradalmi lépéshez akarjuk alakítani az egyes kutatóintézetek működését is, és mostantól arra is szükség van, hogy a magyar agytrösztök előre is tudják jelezni a világ változásait, veszélyeit és lehetőségeit – közölte Orbán Balázs, aki szerint ezen újfajta működés zászlóshajója lesz az MKI.