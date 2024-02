A közleményből kiderül, hogy a pénteki értekezleten nem került sor szavazásra, a soron következő zsinati ülésig Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi alelnöke ügyvezetőként látja el az elnöki teendőket. Balog Zoltán a továbbiakban is a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke marad.

Ismét bocsánatot kért Balog Zoltán

A református egyház portálján közzétett videóban Balog Zoltán azért imádkozott, hogy legyen ereje lemondani a pozíciójáról. Úgy fogalmazott:

Én ahhoz kérem az erőt, hogy le tudjak mondani arról a megbízatásról, melyet egyházad, a Magyarországi Református Egyház népének megbízatásából a mi választott tisztségviselőink rám ruháztak. Erőt és bölcsességet kérek ahhoz, hogy ez ne menekülésből történjen. Erőt és bölcsességet kérek ahhoz, hogy ne politikai megrendelésre, ne képmutató, külső nyomásgyakorlásra történjen. Erőt és bölcsességet kérek ahhoz, hogy ne egyházunkba férkőzött hatalomra vágyó emberek kényszerítésére történjen. Erőt és bölcsességet kérek ahhoz, hogy ne számításból történjen.

Az ima további részében számos dologért bocsánatot kért, de azt mondta, azért nem kér bocsánatot, hogy kegyelmet kért egy általa ártatlannak hitt embernek. Azzal folytatta:

Bocsáss meg, hogy nem voltam elég éber és körültekintő, s nem láttam, milyen veszélyek leselkednek ebben a kegyelmi ügyben országunkra, nemzetünkre, egyházunkra, köztársasági elnökünkre. Bocsáss meg, ha a gyermekbántalmazás áldozatai azt érezhették, hogy magukra maradnak, nemcsak most, hanem annyiszor az életben. Védd őket akkor is, amikor mi ezt elmulasztjuk!

A püspök azonban úgy véli, hogy a lemondása nem fogja megoldani a helyzetet, a lelki harc, amely kétezer éve tart, folytatódni fog.

Balog Zoltán nyilatkozatát itt tudja meghallgatni:

„Súlyos politikai hibát vétettem, de kegyelmi ügyben. Kegyelmet kértem. Kegyelmet akartam valakinek. És ha ezért most el kell mennem, nehogy azt higgyétek, hogy az megoldás lesz. Dehogy lesz. Harc lesz. Ezután is harc lesz. Mint ahogy mindig is harc volt” – fűzte hozzá, és kijelentette azt is, hogy

az egyház egysége fontosabb, minthogy azt engedje szétverni.

„De ne féljetek! Ne legyenek illúzióitok! Továbbra is harcolni fogok. Ez a dolgom. Erre tettem esküt. Harcolni fogok” – szögezte le, és a jelenlévőket is arra kérte, hogy a Lélek fegyvereivel harcoljanak, hogy meg tudjanak állni ebben a próbatételben.

Az előzmények

Amint azt korábban megírtuk, Balog Zoltán még a zsinat lelkészi elnökeként keddre összehívta a református egyház összes esperesét és egyházmegyei gondnokát, hogy a kegyelmi ügy kapcsán felvetődött kérdéseket megbeszéljék. A tanácskozás – amelyen a tisztségviselők négyötöde vett részt – véleménynyilvánító titkos szavazással ért véget. E szavazáson a jelenlevők 86 százaléka biztosította támogatásáról a püspököt.