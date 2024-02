Korábban a kinti sajtó jellemzően arról számolt be, hogy az egyik támadót, Ilaria Salist milyen szörnyűnek vélt körülmények között tartják fogva a magyarországi börtönben – amelyekről utólag bebizonyosodott, hogy minden nemzetközi előírásnak megfelelnek, ellentétben a rémhírt terjesztők állításaival – most az egyik budapesti áldozat szavai is eljutottak külföldre – írja a Magyar Nemzet a Mandiner nyomán.

Egymást követték a szélsőbaloldali aktivistát sajnáló cikkek, ám a diplomáciai egyeztetések után Antonio Tajani olasz külügyminiszter és Carlo Nordio igazságügy-miniszter közös közleményben hangsúlyozta, hogy nem kezdeményezik a házi őrizetbe helyezését sem.