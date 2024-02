Cikkünk folyamatosan frissül a videó alatt!

– Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét javasoljuk államfőnek – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok Balatonalmádiban tartott kihelyezett frakcióülésén. Mint mondta, február 26-án dönt az Országgyűlés a korábbi államfő lemondásának elfogadásáról. Kiemelte, hogy a jelölési folyamat attól is függ, hogy az ellenzéki pártok állítanak-e jelöltet, és annak fényében lehet majd a választás időpontja.

Sulyok Tamás államfőjelöltségét a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői is támogatják – jelentette be Kocsis Máté (j), a nagyobbik és Simicskó István (b), a kisebbik kormánypárt frakciójának vezetője a két párt kihelyezett frakcióüléséről tartott sajtótájékoztatón

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

A frakcióvezető bejelentette azt is, hogy Deutsch Tamást javasolják a Fidesz-KDNP európai parlamenti listavezetőjének.

Kocsis Máté kitért arra is, hogy ma a bíróság elítélte Varju Lászlót, ezért felszólította a Demokratikus Koalíció politikusát, hogy haladéktalanul távozzon a magyar közéletből. Kocsis Máté Fekete-Győr Andrástól, a Momentum politikusától is ugyanezt kérte bírósági ügye következtében. Az antifák és a Szikra Mozgalom fellépése miatt Kocsis Máté azt kérte, hogy fejezzék be az erőszakot.

A frakcióvezető arról is beszélt, hogy régóta dolgoznak a gyermekvédelmi törvény második részén. Emlékeztetett, hogy a korábbi gyermekvédelmi törvényt nem támogatta a baloldal. Jelezte, hogy húsz törvény módosítására tesznek majd javaslatot, és miután nincs minden kérdésben döntés, ezért most csak a biztos részeket ismertette.

Kocsis Máté elárulta, hogy tovább szigorodnak a pedofilbűncselekményre vonatkozó büntetési tételek. Javasolják, hogy 18 éven aluliak sérelmére elkövetett bűncselekmények ne évüljenek el soha, továbbá ne legyen lehetőség a szabadlábra helyezésre a büntetési tétel lejárta előtt, az Alaptörvény pedig ki fogja zárni, hogy kegyelemben részesülhessenek. Azt is javasolják, hogy az ilyen elkövetők soha többé ne kaphassanak erkölcsi bizonyítványt.

– A KDNP is egyhangúlag támogatja Sulyok Tamást

– mondta Simicskó István. A KDNP frakcióvezetője hozzátette, hogy a jelölt álláspontjuk szerint kiválóan alkalmas az államfői feladatok ellátására. Kitért arra is, hogy a Fidesz-frakcióhoz hasonlóan a KDNP képviselőcsoportja is támogatni fogja a svéd NATO-csatlakozást a hétfői szavazáson. Értékelése szerint a korábban kialakult katonai kapcsolatok, hadiipari együttműködés jó alapot nyújtanak arra, hogy a NATO-ban is együtt dolgozzanak. Üdvözölte, hogy pénteken Magyarországra látogat a svéd miniszterelnök, és megjegyezte, hogy a találkozón nagyon fontos megbeszélések várhatóak. Simicskó István a gyermekvédelem területén várható további törvényi szigorításokat frakciója támogatásáról biztosította.

– Nagy gesztus Ulf Kristersson svéd miniszterelnök részéről a pénteki látogatás. Komoly lépések történtek a két ország viszonyának a rendezésében

– mondta Kocsis Máté egy újságírói kérdésre.

Egy másik kérdésre a frakcióvezető közölte, hogy egy „sértett ember vagdalkozásának” tartja azt, amit Magyar Péter csinál. A frakcióvezető nem látott eddig olyan állítást, aminek az alátámasztását mellékelte volna Magyar Péter, és nem hiszi, hogy ez a jövőben változni fog. Kocsis Máté szerint van egy sértett ember, aki elveszített az életében lehetőségeket, ezért most hibáztat másokat, okokat keres és vagdalkozik.

Kocsis Máté a sajtótájékoztatón elmondta: meg fogják nyerni a pártok versengésében az EP-választást. A frakcióvezető elmondta, hogy a jelenlegi brüsszeli vezetés csalódást okozott, a járványhelyzetben és a háború miatt is hibás döntéseket hoztak, az elhibázott szankciók inflációt okoztak, de például rossz döntéseket hoztak a migráció és az „LMBTQ-propaganda” ügyében is.

– Változás kell Brüsszelben, ezt el kell mondani az embereknek, és ennek megfelelően jó eredményt kell elérni az európai parlamenti választáson

– tette hozzá.