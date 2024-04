Orbán Viktor kiemelte, hogy Kelet-Európában minden problémát a nemzetközi törekvések okoztak, és azokat csak nemzeti szinten lehetett megoldani. Ezzel szemben nyugaton a nemzetközi törekvések hoztak előrelépést, míg a nemzeti törekvések vezettek sokszor tragédiához, mint például a nácizmus.

A magyar miniszterelnök azt mondta, hogy harminc évvel ezelőtt Helmuth Kohllal és Tony Blairrel a politikai viták más tartalmi szintet képviseltek. Aláhúzta: ma nem a lényegről szólnak a dolgok, de ha komolyan gondoljuk, hogy mi a populizmus, azt látjuk, hogy annyit jelentett, hogy egy-egy politikai szereplő olyan jó dolgokat ígér, amit nem tud majd betartani. – Én betartottam az ígéreteket – tette hozzá.

Nemet mondtunk a migrációra, és így is teszünk, nemet mondtunk a genderideológiára, és meg is védjük a gyerekeinket – szögezte le Orbán.

„A szabadságot szeretőknek egyesíteniük kell az erőiket”

A beszélgetés során kitértek a kommunizmusra is. A magyar miniszterelnök emlékeztette a hallgatóságot, hogy akkoriban a rendszer mindent megtett, hogy ellehetetlenítsék őket. Felidézte, hogy ugyanolyan nyomást gyakoroltak rájuk, mint amilyet most, a konferencia körül is látni lehetett. Megfenyegették a helyszínt, a beszállítót, akik teret adtak nekik. Orbán kiemelte, hogy ha harcolunk, akkor győzhetünk.

A szabadságot szeretőknek egyesíteniük kell erőiket és harcolniuk kell az elnyomók ​​ellen.