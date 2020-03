Ázsiában és Ausztráliában is tovább terjed a kór

Egyre több ázsiai ország vezet be korlátozó intézkedéseket a járvány lassítása érdekében.

Ázsiában és Ausztráliában is tovább terjed az új koronavírus okozta Covid-19 nevű betegség, Ausztráliában két embernél több nem gyülekezhet, az időseket pedig önkéntes elkülönülésre kéri a kormány.

Ausztráliában lassult a fertőzés terjedésének üteme, a naponta észlelt új fertőzések száma csaknem fele a korábbinak. Ennek ellenére a kormány felszólította az embereket, hogy nyilvános helyen kettőnél többen ne tartózkodjanak együtt, és csak akkor hagyják el otthonukat, ha bevásárolniuk kell, munkába mennek vagy orvosi segítségre van szükségük. A 70 évnél idősebbeket pedig arra kérik, hogy egyáltalán ne mozduljanak ki otthonról. „Akinek nem kell házon kívül lennie, az legyen házon belül” – mondta Brendan Murphy ausztrál tiszti főorvos.

A korlátozó intézkedések betartatása az egyes államok hatásköre – emlékeztetett Scott Morrison miniszterelnök.

Az országban 3978 fertőzött van, 331-gyel több, mint szombaton. A betegségbe eddig 16 ember halt bele.

A fertőzöttek száma naponta 13-15 százalékkal emelkedik, és a tiszti főorvos szerint a társadalmi távolságtartásnak köszönhető, hogy a terjedés üteme csaknem a felére esett vissza. Morrison a bérelt lakásban élők kilakoltatását is megtiltotta, és 1,1 milliárd ausztrál dolláros csomagot jelentett be a legelesettebbek megsegítésére.

Új-Zélandon vasárnap halt meg az első áldozat a Covid-19 miatt, a fertőzöttek száma pedig 514.

Indiában Narendra Modi miniszterelnök vasárnap bocsánatot kért a szegényektől, mert a kedden 3 hétre kihirdetett korlátozások anyagi és emberi áldozatokat is tőlük követelnek a leginkább. Modit egyre több bírálat éri amiatt, hogy kormánya nem a szükséges megalapozottsággal hoz döntéseket a járvány kezelésére.

A szegények közül sokan nem tudnak ennivalót vásárolni, a munka nélkül maradt vendégmunkások pedig esetenként több száz kilométert kénytelenek gyalogolni, hogy hazatérhessenek, ráadásul a nagyvárosokból széthurcolhatják a fertőzést. Modi vasárnapi rádióbeszédében úgy érvelt, hogy nem volt más választása, és a meghozott intézkedéseknek köszönhetően India le fogja győzni a vírust.

Indiában eddig 979 esetet regisztráltak, a halottak száma pedig 25. A kormány a héten 22,6 milliárd dolláros segélycsomagot jelentett be, amellyel a szegények élelmezési gondjait is megpróbálják orvosolni.

A világ legnépesebb muszlim országában, Indonéziában egyelőre nem korlátozzák az emberek mozgását, ezért orvosok, politikusok és emberi jogi szervezetek felszólították a kormányt, hogy hozzon szigorú intézkedéseket a járvány megfékezésének érdekében. Joko Widodo elnök hivatala erre egyelőre nem reagált. A környező országok, Malajzia, a Fülöp-szigetek és Thaiföld már mind bevezettek valamilyen korlátozást. Az indonéz orvosi kamara vezetője amellett érvelt, hogy szükség van társadalmi távolságtartásra, de kérdésnek tartja, hogy az indonézek kultúrája vagy fegyelme megfelelő-e ahhoz, hogy kötelező kijárási korlátozásokat lehessen elrendelni.

A világ negyedik legnépesebb országában eddig 112 halottról és 1285 fertőzöttről tudnak. A kormány egyik tagja pénteken arról beszélt, hogy készül a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a területi kormányzók korlátozzák az emberek mozgását, de egyelőre nem tudni, ez mikorra készül el, és milyen szigorú intézkedéseket tartalmaz.

Malajzia vasárnap arról számolt be, hogy a héten több száz embert vettek őrizetbe a kijárási korlátozások megszegése miatt. Délkelet-Ázsiában jelenleg itt tudni a legtöbb fertőzöttről, 2470 ember kapta el a vírust, a halálos áldozatok száma pedig 27-ről 34 emelkedett vasárnapra. Az országban bezártak az iskolák és a nem létfontosságú üzletek, az utazás és a kijárás is korlátozott legalább április 14-ig. Ezek megsértése miatt már összesen csaknem 1300 ember ellen intézkedtek a hatóságok. Ezért ott fél év börtön is járhat.

A SARS-CoV-2 nevű koronavírus, amely a Covid-19 névre keresztelt betegséget okozza, világszerte már több mint 662 ezer ember fertőzött meg, és csaknem 31 ezer ember haláláért felelős. Európában Olaszországban és Spanyolországban viszi véghez a legnagyobb pusztítást, ahol immár több mint 10 ezer, illetve 6500 ember halt meg, de az egy országban regisztrált legtöbb fertőzött már az Egyesült Államokban van, ahol 120 ezer fölött áll az esetek száma.