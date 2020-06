Fidesz: a baloldal mindig emeli, nem csökkenti az adókat

A Fidesz-frakció reagált arra, hogy Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese keddi sajtótájékoztatóján szja-csökkentést és a katázás átalakítását javasolta.

A Fidesz-frakció sajtóosztálya közleményében azt írta:

Tordai Bence és a baloldal eddig egyetlen adócsökkentést sem szavazott meg,

sem a koronavírus-járvány miatt indított gazdaságvédelmi akció keretében, sem korábban.

„A baloldal kormányzása alatt is mindig csak emelte a munkát és a vállalkozásokat terhelő adókat”

– tették hozzá.

A Fidesz-frakció hangsúlyozta: 2010 óta a személyi jövedelemadót kevesebb mint felére csökkentették, miközben a baloldal ezt és a kisvállalkozókat segítő adócsökkentéseket is végig elutasította, legutóbb a múlt heti parlamenti szavazásnál, amikor a veszélyhelyzet után is fenntartott, kisvállalkozókat célzó adókedvezményekre is nemet mondtak.

Gyurcsány bemutatja a „nagy rezsiblöff műsorszámát”

„Nagy rezsiblöffnek” nevezte keddi közleményében a Fidesz a DK ingyenes áram-, gáz- és víz-szolgáltatásról szóló javaslatát.

A kormánypárt Arató Gergely (DK) keddi nyilatkozatára reagált, amely szerint a Demokratikus Koalíció újra azt javasolja, hogy a megélhetéshez szükséges minimális áram, gáz és víz legyen ingyenes, majd egy szint után sávosan emelkedjenek a közműdíjak.

A Fidesz közleményében úgy fogalmazott:

„az ember nem tudja, sírjon vagy nevessen Gyurcsányék nagy rezsiblöffjén”.

Azok a Gyurcsányék beszélnek ma ingyen rezsiről, akik

kormányzásuk alatt háromszorosára emelték a gáz árát, duplájára az áram árát,

asszisztáltak a magyar közművállalatok ellenséges külföldi felvásárlásához, és ezzel teljesen kiszolgáltatták a magyar embereket a külföldi közműszolgáltatóknak – írták.

A Fidesz szerint a baloldal kormányzása alatt a magyar emberek fizették a fizetésükhöz képest a legmagasabb energiaárakat Európában.

A baloldal az elmúlt években rendszeresen támadta a rezsicsökkentést, ha rajtuk múlna, eltörölnék azt

– közölték.

A Fidesz-KDNP-kormány az első, amely rezsicsökkentést és nem rezsiemelést hajtott végre, megvédte a magyar emberek érdekét és a stratégiai magyar vállalatokat, és a mostani nemzeti konzultáción is többek között ehhez kérjük a magyar emberek további felhatalmazását – írta közleményben a Fidesz.