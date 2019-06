Franciaország intenzív rekordmelegre készül az előttünk álló héten

Franciaország egész területén intenzív rekordmelegre kell számítani a jövő héten: hétfőtől kezdve egy héten át a hőmérő higanyszála az ország legnagyobb részén napközben 35 és 40 fok közé emelkedik, és helyenként meg is haladja majd azt a francia meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint.

A párizsi prefektúra közleménye szerint „júniusban precedens nélküli kánikula lesz Párizsban” a héten, a melegrekordok várhatóan megdőlnek. Ilyen korai kánikula 1947 óta nem volt a francia fővárosban, és akkor sem tartott olyan sokáig, mint amilyen hosszú ezúttal lesz. A Météo-France szerint nem kétséges, hogy nagyon meleg lesz, viszont az időtartam egyelőre bizonytalan, legalább hat forró napra kell számítaniuk a franciáknak.

A legmagasabb hőmérséklet már vasárnap országszerte meghaladta a 30 fokot, Párizsban vasárnaptól a legmagasabb szintű hőségriasztást rendelte el a prefektúra, ami rendkívüli intézkedések bevezetésével jár.

Bretagne-ban lesz a legenyhébb idő

A legmelegebb napokra a hét közepén, szerdán és csütörtökön lehet számítani, a prognózisok szerint Párizsban egészen vasárnapig 39, Lyonban 40 fok várható.

„A lyoni agglomerációban nagyon erős hőség lehet egészen a következő hétvégéig. Leghosszabb ideig Franciaország keleti részén lesz érezhető a kánikula, míg Bretagne-ban marad viszonylagosan a legfrissebb a levegő, ott viszont jelentős viharokra is számítani lehet” – közölte a Météo-France.

A Észak-Afrika és Spanyolország felől érkező meleg időjárás egyik legfőbb jellemzője, hogy a hőmérséklet éjszaka is meleg marad, nem csökken 20 fok alá, és Franciaország legnagyobb részén éjjel 25 fok körül fog stagnálni.

2003-ban ezrek haltak meg a meleg miatt

A párizsi prefektúra közleménye szerint az egészségügyi intézményeket, mindenekelőtt az idősekkel és a fogyatékosokkal foglalkozókat, valamint a kiskorúakat ellátó helyeket, a sportlétesítményeket és a vállalatokat is külön tájékoztatták az ilyenkor teendőkről. Megerősítik az utcákon élőket támogató szociális munkások számát, a sürgősségi szálláshelyeken további helyeket nyitnak meg az arra rászorulók ellátására.

Franciaországban 2003-ban mintegy 15 ezer, többségében egyedül élő idős ember vesztette életét az augusztusi kánikulában, ezért a francia rádiók és televíziók most folyamatosan tájékoztatják a lakosságot arról, hogy milyen elővigyázatossági intézkedéseket szükséges megtenni, és egy ingyenesen hívható telefonszámon egyénileg is tájékoztatnak mindenkit a szakemberek ajánlásairól a lakóhelyek, illetve az emberi szervezet megfelelő hűtéséről. Helyi szinteken a megyei prefektúrák feladata a megfelelő tájékoztatás és ellátás, ami akár nagyobb rendezvények elmaradását is eredményezheti.

Az éghajlatváltozás okozza

Agnes Buzyn egészségügyi miniszter jelezte, hogy a kórházak sürgősségi osztályain három hete tartó sztrájkmozgalom ellenére „nem lesznek üresjáratok” a kánikula okozta rosszullétek ellátására, ami átlagosan 5-10 százalékkal növeli a kórházak munkáját.

A francia meteorológiai szolgálat szerint a korai hőség összefüggésbe hozható az éghajlatváltozással. Az elmúlt években is júniusban és szeptemberben voltak a legmelegebb napok, miközben korábban július és augusztus közepe számított a kánikulai időszaknak. Franciaországban 1900 óta az átlaghőmérséklet 1,4 fokkal emelkedett.