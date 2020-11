Kocsis Máté: azt akarják ránk kényszeríteni, hogy mi is fogadjunk be migránsokat (videó)

Mindenki biztos lehet abban, hogy a magyar parlament egyetlenegy olyan megállapodást vagy javaslatot sem fog támogatni, amely miatt bevándorlókat kellene engedni Magyarországra – jelentette ki videonyilatkozatában a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté úgy fogalmazott, szomorú, hogy ma Brüsszel szerint csak azokban az országokban van jogállam, ahová beengedik a bevándorlókat.

Régóta folyik ez a vita Magyarország és a brüsszeli elit között, és most sincs másról szó, csak arról, hogy „meg akarnak zsarolni bennünket a hazánknak járó forrásokkal. Azt akarják ránk kényszeríteni, hogy mi is fogadjunk be migránsokat” – mondta a nagyobbik kormánypárt parlamenti frakcióvezetője.

Abban pedig semmi meglepő nincs – jegyezte meg Kocsis Máté -, hogy „a hazai baloldal melléjük állt a magyar emberek akaratával szemben”, hiszen ezt teszik hosszú évek óta.