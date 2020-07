Mintegy hatvan százalékkal nőtt a bölcsődei férőhelyek száma 2010 óta

Mintegy hatvan százalékkal nőtt a bölcsődei férőhelyek száma az elmúlt tíz évben, a bölcsődei ellátást nyújtó települések száma pedig a duplájára nőtt – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán a XVI. kerületi Napsugár Bölcsőde új részlegének átadóján.

Novák Katalin azt mondta, hogy 2010-ben 326 településen 32 ezer bölcsődei férőhely volt, jelenleg 740 településen több mint 51 ezer bölcsődés korú gyermek ellátása biztosított.

A kormány az egy éve indult családvédelmi akcióterv egyik pontjaként azt vállalta, hogy 2022-re 70 ezerre növelik a bölcsődei férőhelyek számát, ennek köszönhetően 2010-hez képest négyszer annyi, 1100 településen lesz majd bölcsődei ellátás – emelte ki.

Hozzátette: a bölcsődék finanszírozására, támogatására 2010-hez képest mintegy négyszer többet, 40 milliárd forintot fordítanak a költségvetésből.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a férőhelyek bővítése mellett a bölcsődei dolgozók bérét átlagosan két és félszeresére emelték, szerdától pedig a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknál 10 százalékos szakmai ágazati pótlékot vezetnek be.

A következő évben emelkedik a munkahelyi bölcsődék finanszírozása, és 700 ezerről 758 ezerre nő a családi bölcsődék állami támogatása – mondta Novák Katalin.

Kovács Péter (Fidesz-KDNP), a XVI. kerület polgármestere arról számolt be: a Napsugár Bölcsőde bővítése 450 millió forintból valósult meg, amelyhez a kormány 300 millió forinttal járult hozzá. A fejlesztésnek köszönhetően 56 új férőhely jött létre a kerületben – tette hozzá.

Kovácsné Bárány Ildikó, a bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos azt mondta, hogy a bölcsődefejlesztések mellett fontos az intézmények felújítása, korszerűsítése is, és a bölcsődei dolgozók munkáját is segítik, például azzal, hogy papír alapú helyett elektronikus adminisztrációt vezetnek be, és továbbképzéseket biztosítanak a szakmai fejlődésükért.

A bölcsődefejlesztési program egy családtámogatási forma, amely abban nyújt segítséget a szülőknek, hogy megtalálhassák a munka és a család közötti egyensúlyt, miközben gyermekük biztonságban van – mutatott rá a miniszteri biztos.

Szatmáry Kristóf, a kerület fideszes országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a XVI. kerületben 2010 óta szinte 100 százalékkal nőtt a bölcsődei férőhelyek száma: 2010-ben 200, napjainkban 430 gyermeket tudnak ellátni.

Borítókép: Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára (k) a Szigetmonostori Bölcsődében 2019. augusztus 26-án