Orbán Viktor: Budapestről szombat kora délután születik döntés – HALLGASSA MEG!

A rossz döntések korrigálása a fővárosban a legnehezebb, ezért kellő gondossággal és felelősséggel kell itt eljárnunk – mondta a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott szokásos pénteki interjújában a miniszterelnök, megjegyezve, hogy szombaton délelőtt még a szakemberekkel fog egyeztetni a kérdésről.

– Most már többen gyógyulnak meg, mint ahányan megbetegednek, vagyis a fertőzöttek száma csökken. Van, ahol ilyenkor már örömtüzeket gyújtanak – mondta a kormányfő, megjegyezve ugyanakkor, hogy bár az élet újraindításának a feltételei megvannak, a védekezést nem szabad abbahagynunk. – Két héttel ezelőtt vidéken már enyhíteni tudtunk, most úgy látjuk, hogy Pest megye is a vidék sorsára juthat – tette hozzá a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

– A nagy kérdés Budapest, mert itt fertőződtek meg a legtöbben, mert itt óriási a népsűrűség, és az esetleges rossz döntések korrigálásának a lehetősége itt a legnehezebb, ezért kellő gondossággal és felelősséggel kell itt eljárnunk. Egy faluban, egy városban vagy még egy járásban is aránylag könnyen tudunk korrigálni, de ha Budapesten nem vagyunk elég fegyelmezettek, és az enyhítés után ismét nőni kezd a fertőzés, akkor vissza fog jutni a főváros oda, ahonnan éppen el akarunk indulni. Ezért kell Budapesten mindig másképpen gondolkodni – tette hozzá.

– Az ország egyetlen metropoliszáról van szó, de a fertőzések számának alakulása kétségkívül azt mutatja, hogy

az élet újraindításának a feltételei Budapesten is megvannak, csak mindannyiunknak felelősen kell viselkedniük.

Úgy látom, hogy

most már nem az otthon maradás a felelős viselkedés, hanem a védőtávolság megtartása, illetve a tömegközlekedésben és a vendéglátóipari helyeken az arc eltakarása, a maszk viselése. Ha ez sikerül, akkor Budapesten sem lesz baj

– közölte Orbán Viktor.

Itt tudja meghallgatni az interjút:

– Szeretnék beszélni a kormányon kívüli szakemberekkel, a kormányon belüliekét értelemszerűen pontosan ismeri az ember, de szombat délelőttre hívtam meg azokat a tanácsadókat, virológusokat, orvosokat, professzorokat, akiknek a véleményét még szeretném meghallgatni. A véleményüket megismertetem az Operatív Törzzsel, és szombat kora délután születik majd döntés – jelentette ki.

Az iskolák megnyitására még várni kell

– A játszótereket vidéken kinyitjuk. A szülők a gyerekeket ki tudják vinni a szabadba, ez már nagy segítség. Úgy látom, hogy az ügyeletet a bölcsődékben és az óvodákban alakítanunk kell. Most az a helyzet, hogy ha be akarják adni az emberek a gyerekeket az óvodákba és a bölcsődékbe, akkor a kijelölt intézményekbe kell őket vinni, nem pedig a megszokott helyre. Ezek az intézmények, különösen az óvodák, az önkormányzatokhoz tartoznak, ezért ez az ő döntési felelősségük, ezt nem vehetjük el tőlük. Tehát azért az lenne jó, ha mindenki oda vihetné beadni a gyermekét, ha így gondolja, ahova egyébként óvodába és bölcsődébe szokta vinni – vélekedett.

– És csak ezután következik az iskola, ott is először az alsó tagozat, aztán a felső tagozat, majd a középiskola. De amíg az óvodák és a bölcsődék dolga nincs rendben, addig nem ugorhatunk át fölöttük. Arra a kérdésre, hogy ebben a tanévben ez sorra kerül-e még, ma élő ember nem tud válaszolni, a helyzet néhány nap alatt is megváltozhat – közölte a kormányfő.

Orbán Viktor kijelentette: készenlétre van szükség. Itt nagyon óvatos vagyok, mert a gyerekeknek valószínűleg nem lesz bajuk, tehát amit eddig láttunk a fertőzésben, ezt mutatja. Ha nincs valami alapbetegsége a gyereknek, akkor valószínűleg nem lesz baja, de hazaviheti a fertőzést, és ha hazaviszi, akkor ott vannak a szülők, esetleg a nagyszülők, és a nagyszülők bajba kerülhetnek. Tehát most azért kell a gyerekekkel is óvatosan bánnunk, nehogy a nagyszüleikkel vagy a szüleikkel legyen baj – hívta fel a figyelmet.

– A védőtávolságot kötelező lesz betartani, ugyanakkor június 1-jétől 200 főnél kisebb létszámmal lehet már esküvőt tartani, a szállodák és a panziók is fogadhatnak majd vendégeket. Budapest lényegében kéthetes késéssel követi majd a vidéki változásokat. Tehát ami vidéken megtörténik, az körülbelül két héttel később történhet meg Budapesten. Ha mindenki felelősen viselkedik, akkor tudunk áttérni a védekezés következő szakaszára – húzta alá.

– Ez a polgármesterekre is, illetve a főpolgármester úrra is igaz, mert az idősotthonok működtetésével mégiscsak óriási felelősség nyomja a vállát. És nincs könnyű helyzetben. Vannak születetten elméleti emberek, és vannak gyakorlati emberek. A Pesti úti idősotthonban meghalt több mint 40 ember. Tehát, ha mondjuk egy Tarlós István típusú ember a polgármester, ő odamegy, beleáll, szervezi a védekezést és rendet tesz. Tehát azt kérem mindenkitől – az elméleti típusú polgármestereinktől is –, hogy most legyenek gyakorlatiasak, és vállaljanak gyakorlati felelősséget, mert ez a nyitás sikerességének az előfeltétele, senki sem veheti félvállról a felelősséget – folytatta.

Magyarországon a gazdaság alapja a munka

– Az ipari termelés Európában drámai mértékben esett vissza márciusban. A vendéglátóipar, a turizmus pedig eltűnt, ami Magyarországon a nemzeti össztermék 10-12 százalékát adja, ráadásul szárnyaló terveink voltak és vannak, amelyek egészen a nemzeti össztermék 16 százalékáig akarják fejleszteni. De az ipari termelés messze efölött van. Ha az ipari teljesítményt nézem, ez az Európai Unió egészét tekintve 12 százalékot csökkent, mondjuk Németországban márciusban 14, a franciáknál még ennél is több, 17, az olaszoknál 30, de Szlovákiában is 20 százalék volt. Ez nálunk 10 százalék. Ez is nagyon sok, de úgy érzem, hogy jobban vettük eddig, legalábbis márciusban jobban vettük az akadályokat, mint mások – vélekedett a kormányfő.

– Az áprilisi számok szerintem borzalmasak lesznek. A májusiak némi reménykedésre adnak majd okot, és szerintem júniustól kilövünk, és gyors léptekkel visszatérünk a korábbi növekedési pályára. Ezt remélem függetlenül attól, hogy melyik iparágról beszélünk – folytatta.

A miniszterelnök kifejtette, Magyarországon a gazdaság alapja a munka, ezért a munkahelyteremtés felé fordulnak. – Ez igaz a turizmusra, a vendéglátóiparra, az ipari termelésre általában, de a mezőgazdaságra is. Mi szektoroktól függetlenül mindenhol azt keressük, hogyan lesz az embereknek munkája. Ilyen intézkedéseket is hoztunk, és miután már láttam ilyen gazdasági válságot, amelyet a munkaalapú gazdaság megteremtésével orvosoltunk, biztos vagyok benne, hogy ez most is működni fog – jelentette ki.

– Az ingyenes informatikai képzésre néhány nap alatt több mint 30 ezer ember jelentkezett. Beindult az a pályázat, amely a kis- és középvállalkozások számára biztosítja a túlélést. A nagyvállalatok, amelyek azt vállalták, fejlesztenek azért, hogy meg tudják tartani a munkaerőt, egyre-másra próbálkoznak, akár új munkahelyek létrehozásával is. A külügyminiszter is egy héten kétszer bejelent egy-egy új beruházást – tette hozzá Orbán Viktor.

– Vannak eszközeink, és nézzük, hogy melyik eszköz mennyi eredményt hozott. Van állami munkahelyteremtő programunk. Ennek az egyik eleme a közfoglalkoztatás. Itt 100 ezer új közfoglalkoztatottnak tudunk – ha kell, már holnap reggel – munkát adni. A honvédség megkezdte az előkészítését annak, hogy a toborzáson részt venni hajlandó, munkaképes, jó fizikai állapotban lévő fiatalokat fogadjon – közölte.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy bevezették a bértámogatási rendszert, amelynek két fajtája van, a kutatás-fejlesztési bértámogatás, illetve egy általános munkahelyvédelmi bértámogatás is. – A legutóbbi adat emlékeim szerint úgy nézett ki, hogy 5400 vállalkozás már nyújtott be ilyen kérelmet, ezek javarészben kis- és középvállalkozások. Ez körülbelül 72 ezer ember bérének a megtámogatását jelenti, tehát ennyi ember fizetését támogatja meg az állam – mondta.

– Bevezetjük az adócsökkentést, július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó megint csökken. Kevesen adják össze az éves adócsökkentési számokat, pedig izgalmas eredményre juthatnának. 2016 decembere óta ezt az adót 11,5 százalékkal csökkentettük. Ezenkívül munkahelyteremtő eszköz még az, hogy több tízezer nehéz helyzetbe került vállalkozónak alig kell közterhet fizetnie a bérek után, a turizmusban, a vendéglátóiparban és a mezőgazdaságban pedig négyhavi adókönnyítés is igénybe vehető – hívta fel a figyelmet.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban Nagy Katalin műsorvezetőnek a Kossuth rádió stúdiójában 2018. november 9-én