A bankok ajánlatait több pénzügyi portál és számos sajtócikk is górcső alá vette a Zöld Otthon Program indulásakor. A hitelek kamatát és díjait átböngészve találni olyan bankot is, amely 1,99 százalékos kamattal nyújtja azt a hitelt, amely a többi pénzintézetnél az előírt kamatmaximumon, azaz évi 2,5 százalékon érhető el. Mit jelent ez a kamatelőny a 25 évre felvehető hitelnél? Számítások szerint 5,3 millió forint kamatmegtakarítást lehet elérni 25 év alatt, a maximális 70 millió forintos hitelösszegnél. Az újépítésű, korszerű energetikai besorolású ingatlanokra felvehető zöld lakáshitel felvételét emellett – ugyancsak limitált mértékű – egyéb költségek is befolyásolják, viszont nem mindegy, hogy a bank például felszámítja-e a folyósítási jutalékot, vagy elengedi azt. Egy 10 millió forint összegű zöld lakáshitel felvételénél az összes költség szempontjából a legbiztosabb iránytű a Teljes Hiteldíj Mutató, amely a legolcsóbb banki ajánlatnál 2,09%, míg a drágábbaknál 2,6-2,7 százalék közötti.

Fotó: pexel.com