Ételfutár

Az ételfutár állások gyakori visszatérői a veszprémi álláshirdetéseknek. A pozíció feladatköre meglehetősen egyértelmű: a megrendelt étel készállítása az ügyfél részére a megadott időpontban. Az ilyen jellegű pozíciók betöltéséhez B kategóriás jogosítványra, valamint olykor saját gépjárműre is szükség van. Emellett pedig a szűkös kiszállítási időkből adódóan a jó helyismeret, a vezetési rutin és a pontosság szintén elengedhetetlen kvalitások. A hivatkozáson talál futár, italkiszállító lehetőségeket Veszprémben.

Csomagfutár

A csomagfutár vagy csomagkézbesítői állások ugyancsak rendszeres szereplői Veszprém álláshirdetéseinek. A feladatokat ebben a pozícióban olyan tevékenységek teszik ki, mint például a csomagok megadott címekre történő kiszállítása, a készpénzkezelés, a napi elszámolás, az ügyfelek igényeinek kezelése, illetve a gépjármű tisztántartása. Ezek ellátásához pedig általában B kategóriás jogosítványra, vezetési rutinra, helyismeretre, udvariasságra és terhelhetőségre van szükség.

Áruszállító

Az áruszállítók munkája a szállítási tevékenységeken túl olyan tevékenységekre is kiterjed, mint például a rakodás, az árut kísérő adminisztratív munkák ellátása, a készpénz kezelés- és elszámolás, illetve a gépjármű takarítása, rendben tartása. Az elvárások tekintetében általában ez esetben is elég a B kategóriás jogosítvány, ugyanakkor gépjárműtől függően akár a C+E is megkövetelt lehet. Ezenfelül pedig vezetési rutinra, megbízhatóságra és pontosságra, valamint ügyfélközpontúságra is szükség van a helytálláshoz.

Sofőr

Végezetül pedig a sofőr állásokról sem feledkezhetünk meg, amelyek szintén gyakran elérhetőek Veszprémben. Ez a megnevezés olykor az előbb bemutatott áruszállítói tevékenységet foglalja magában, ugyanakkor kimondottan sofőri munkákkal is lehet találkozni (pl. kamionsofőr, buszsofőr stb.). Értelemszerűen az elvárásokat és a szükséges papírokat ez esetben is a gépjármű típusa határozza meg.