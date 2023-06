„Nagy utat járt be a PotePedia, a pécsi orvoskar képzési anyagának felhő alapú tárhelye, melyet immáron negyedik éve fejleszt és finomhangol egy fejlesztői csapat az oktatói intézeti visszajelzések mentén, és mely mind a mai napig unikális a hazai orvosképzés tekintetében” – fogalmazott elöljáróban Fekete László, a kar Digitális Marketing Irodájának vezetője, aki egyben a tananyag-fejlesztési projekt koordinátora, a pécsi orvosképzés tudásanyagának összefoglalását és naprakészen tartását, valamint a tanulási kultúra fejlődését célul tűző digitális eszköz fejlesztője is.

Mint mondta, a PotePedia, mely a Wikipediához hasonlatosan kapcsolja össze a tudásanyagot, annak az orvosinformatikai ökoszisztémának a szerves része, amelyet a PTE Általános Orvostudományi Kar a PotePillars stratégia tanulási kultúra fejlesztése kapcsán összehangoltan fejleszt a digitális well-being megteremtése érdekében.

Ide tartoznak a kari honlapok, az intranet, a kari oktatástechnológiai eszközök – például a belső stream, vagy a hallgatók és az oktatók közötti kommunikációt elősegítő gyors és egyszerű visszajelző rendszer, a POTEcho –, illetve a júniustól futó, az App Store és a Google Play felületén is elérhető POTE+ mobilalkalmazás, melyen az utolsó simításokat végzi a fejlesztő csapat, az őszi szemesztertől pedig használható is.

Videók, hanganyagok, 3D modellek is segítik a pécsi orvosisok felkészülését a PotePediában

Fotó: Pécsi Tudományegyetem

Fekete László szerint mostanra a 21. századi igényekre nem csupán választ adó, hanem azokon túlmutató saját fejlesztésű tudásháló a nagy múltú pécsi orvoskar képzési anyagának digitális tárhelye gyakorlatilag teljessé vált. Előadásanyagok, jegyzetek, handoutok, videók ezrei állnak a hallgatók rendelkezésére, megteremtve az eredményes tanuláshoz, így a sikeres vizsgázáshoz szükséges alapokat.

„Úgy képzeljük el mindezt, mintha lenne egy olyan, több tízezer kötetet számláló könyvtárunk, ahol a könyvek folyamatosan frissülnek, és mikor belépünk, mindig az adott tananyag legújabb, naprakész verziójával találkozunk. Mostanra közel 170 ezer tananyagfájl található meg a PotePedián, 7-8 ezer tananyagmappába rendezve és több, mint 1 terabyte-nyi felhőtárhelyet elfoglalva. Ez a képzési törzsanyag még most is folyamatosan bővül és frissül, viszont már elérhető az úgynevezett második generációs PotePedia rendszere is, ami a tanulási kultúra korszerű szemléletén az oktatói-hallgatói kollaboráción alapszik” – részletezi.

Az új szemléletű és korszerű szolgáltatásokat rejtő tananyagrendszer egyelőre az alapozó és preklinikai tantárgyak esetében már teljes, de a rendkívül dinamikusan fejlődésnek köszönhetően a tervek szerint a 2023-as tanév őszi szemeszterének végére, már klinikai tantárgyak is helyet kapnak benne. „A legújabb kutatások nagyjából fél évre teszik az orvostudományokat leíró adathalmazok felezési idejét. Ilyen sebességű fejlődés mellet talán jobban érzékelhető, mekkora jelentősége is van egy 6 évig tartó képzésben a tananyagok frissen tartásának” – mutat rá Fekete László.

A PotePedia, mely bármilyen eszközről elérhető, komoly segítség a felkészülésben

Fotó: Pécsi Tudományegyetem / Lorencz Máté

Kérdésbankok, 3D-technológiákat alkalmazó tananyagok, a kollaboráció új szintjei

A projekt vezetője kétségkívül a legfontosabb szempontként emelte ki a tudásbázis naprakészségét, de hangsúlyozta, hogy ez még csak a kezdet, mert a teljes képzési tananyagot kísérő hallgatói visszajelzések és az oktató-hallgató közötti személyes és workshopszerű kollaborációs lehetőségek új színt és új szintet jelentenek oktatásunkban.

Rámutatott arra, hogy nagyobb hangsúlyt kap az önálló feldolgozás és önellenőrzés azzal, hogy kérdésbankokat alakítanak ki, nem csak a klasszikus tesztformában, de a videókba, hanganyagokba ágyazva is. Ezzel párhuzamosan pedig az oktatók munkáját kívánják támogatni minden eddiginél több kvalitatív és kvantitatív adattal arról, hogy milyen módon és eredményességgel használják hallgatóink a rendelkezésükre bocsátott tananyagokat.

„Számos olyan fejlesztés került be a rendszerbe, ami nagy mértékben tudja javítani az oktatás minőségét. Az oktatóink látják, hogy hogyan dolgozzák fel a hallgatók a tananyagait – melyekhez teszteket, ellenőrző kérdéseket is csatolhat –, hogy átlagban mennyi percet töltenek azzal a hallgatók, ez pedig mind-mind hasznos visszacsatolásul szolgálhat továbbiakban” – mondta a pécsi orvoskar Digitális Marketing Irodájának vezetője.

A PotePedia tananyagait értékelhetik is a hallgatók, hasznos visszacsatolást adva azok feldolgozhatóságáról

Fotó: Pécsi Tudományegyetem

A PotePedián új technológiák jelenhetnek meg, mint például az egyik legizgalmasabb demonstrációs terület, a 3D, de helyet kaphatnak a campus egészét behálózó streaming rendszer tartalmai is, emellett az előadások adminisztrációs támogatására oktatástechnikai segítséget is lehet majd találni a rendszerben. A fejlesztés aktuálisan legnagyobb kihívása a nagy mennyiségű és szerteágazó tudományterület digitális formavilágának igények és funkciók szerinti kezelhetőségének és összekapcsolásának minél jobb kezelőfelülettel történő ellátása, a folytatásban pedig interaktív és személyre szabható dashboard és mobilalkalkalmazás-támogatás is segíti majd a PotePedia felhasználóit.

„A naprakész elérhetőség után talán a legfontosabb újítás, hogy a pécsi orvoskar digitális tananyagrendszere mostantól hallgatóink véleményét is összegyűjti annak érdekében, hogy azokat beépítve tovább fejleszthessük a rendszert, javíthassuk a felhasználói élményt, de mindenekelőtt azért, hogy az elsajátíthatóság, a megértés és az eredményes vizsgák érdekében oktatóink is megismerhessék a hallgatói feedbackeket” – hangsúlyozza a Fekete László.

Utóbbira példaként a tananyagok közvetlenül a szerzők felé történő véleményezhetőségét hozza fel, továbbá azt, hogy minden tananyagon belül lehetőség van kérdést intézni a tárgy oktatójához. Várható még az oktatói kollaborációs eszköztár (önálló tantárgyszínterek) megnyitása is, amelyek akár workshopként, akár belső szakmai háttérként is működhetnek majd.