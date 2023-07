Pultos

A pultos pozíció az egyik leggyakrabban visszatérő vendéglátós álláslehetőség a PecsAllas.hu kínálatában. Kerestek már többek között étterembe, gyorsétterembe, kávézóba, bárba és egyéb vendéglátós helyekre is pultosokat a pécsi állásportálon keresztül. A feladatok valamennyi esetben hasonlóak voltak, beleértve a vendégek fogadását és rendeléseik felvételét, az italok elkészítését, a pénztárkezelést, valamint magának a vendéglátó térnek a rendben tartását.

A pultos állások esetében ugyanakkor az elvárások rendszerint változatosan alakulnak, hisz egyes munkáltatók megkövetelik a releváns szakmai végzettséget és tapasztalatot, míg mások nem. Az udvariasság, a kiváló kommunikációs képesség és az igényes megjelenés azonban valamennyi esetben alapvető elvárás.

Pizzaszakács

A pizzaszakács álláslehetőség felbukkanása ugyancsak meglehetősen gyakori a PecsAllas.hu felületén, amellett, hogy természetesen hagyományos szakács pozíciók is előszoktak fordulni. Egy pizzaszakács alapvető feladatköre olyan tevékenységekből tevődik össze, mint például a pizzatészta elkészítése, a dagasztás, a nyújtás, a feltétezés és maga a sütés. Ezen feladatok állátásához pedig általában némi gyakorlatra (pl. pék munkakörben), odafigyelésre és önállóságra van szükség.

Konyhai kisegítő

A vendéglátós lehetőségek között szakmai végzettséget és tapasztalatot nem igénylő munkaköröket is lehet találni. Jó példája ennek a konyhai kisegítő pozíció, amelynek betöltése olyan feladatokkal jár együtt, mint például a mosogatás, a konyhai terület és a gépek tisztán tartása, a zöldségek és egyéb alapanyagok előkészítése, valamint a tálalásban való segédkezés. Elvárások persze azért így is akadnak: a jó állóképesség, a csapatjátékos attitűd, a megbízhatóság és a pontosság például elengedhetetlen ebben a munkakörben.

Pincér, felszolgáló

Végezetül pedig a pincér, felszolgáló álláslehetőségekről sem feledkezhetünk meg, amelyek szintén gyakran képezik részét a PecsAllas.hu kínálatának. A hivatkozáson kereshet vendéglátós állást Pécsett. Ezen munkakör esetében az alapvető feladatokat olyan tevékenységek jelentik, mint például a terítés, a vendégek fogadása, a rendelések felvétele, a megrendelt ételek és italok felszolgálása, illetve olykor a fizettetés is. A pozíció betöltésének gyakran feltétele a szakmai képesítés és tapasztalat megléte, ugyanakkor olyan lehetőségekkel is lehet találkozni, ahol a munkáltató vállalja a betanítást. Emellett pedig sok helyen a nyelvtudás is fontos követelménynek számít.