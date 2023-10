A történet kezdete a “hagyományos” seprűhöz vezethető vissza. Az első ilyen találmányt 1800-ben fedezte fel az angol származású James Hume, amit végül 1858-ban fejlesztett tovább Lucius Bigelow. Ez a találmány sajnos nem vált hasznára az emberiségnek, mivel több port vert fel, mint amennyit összegyűjtött volna. Később, 1876-ban Melville Bissell alkotta meg az úgynevezett mechanikus szőnyegseprűt felesége, Anna kérésére. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy dobozban kefék forogtak. Ez a találmány már egész hatékonyan gyűjtötte össze a port a szőnyeg felszínéről. Hatalmas sikerének köszönhetően a család létrehozott egy gyárat a termék sokszorosítására.

A mai modern porszívók “valódi” ősének azonban Hubert Cecil Booth találmányát tekinthetjük. Az inspirációt egy vasútállomási takarításból szerezte, ahol látta, hogy eredménytelenül próbálták kifújni a port a vasúti kocsikból. Ekkor gondolkodott el rajta, hogy miért nem inkább a beszívással próbálkoznak. Később meg is alkotta a gépezetet, ami olyan nagy lett, hogy lovakkal kellett húzatni. Nagyobb épületek takarításában eredményesen alkalmazták a gépezetet, például középületekben, szállodákban. VII. Eduárd brit király is gyakran igénybe vette a szolgáltatást. Később a gép mérete úgy csökkent, hogy a lovak helyett elég volt két cseléd is, hogy működtetni tudják. Az elektromos árammal történő működtetés megjelenésével lendült fel a porszívóüzlet igazán. Számos konkurens cég jelent meg, a piacon a Hoover márka érvényesült a legjobban. Annyira beépült a köztudatba a márka, hogy az angol nyelvterületeken a mai napig a hoover szó jelenti a porszívót. Teltek-múltak az évek, és 1912-ben feltalálták az első, levegőbeszívással működő elektromos háztartási porszívót. Axel Wenner-Gren a svéd Sven Carlstedt mérnökkel együttműködve feltalálták az első, levegőbeszívással működő elektromos háztartási porszívót, a Modell I-et. Wenner-Gren sok évnyi értékesítői tapasztalattal rendelkezett Németországban, sikeresen eladott több száz darabot már az első évben. Később társával, Carlstedtdel kifejlesztettek egy könnyebb, olcsóbb, hatékonyabb porszívót, amit Modell II névre kereszteltek. A 20. század folyamán a gépek egyre könnyebbé váltak, az először fémből készült porszívók külső borítását pedig műanyagra cserélték. A 21. században már vannak porszívók porzsákkal és porzsák nélkül, forró gőzzel vagy éppen vízzel tisztítók is.

A porszívókínálat a 2000-es évek környékén megjelent robotporszívókkal is bővült, amiknek működési elve jóval bonyolultabb, mint a hagyományos társaié. “A robotporszívó működése automatizált, az energiaellátásról egy akkumulátor gondoskodik. A készülékhez tartozik egy földi dokkoló is, amelyhez akkor tér vissza a robotporszívó (magától), amikor már közel van a teljes lemerültség állapotához az akkumulátora. Egy robotporszívó jellemzően többféle üzemmódban működik, attól függően, hogy milyenek a terepviszonyok, vagy mekkora az a terület, ahol takarítania kell. Az akadályokat magától kerüli ki. A robotporszívó gyűjti a felszívott szilárd szennyeződéseket, a munkáját különböző forgó (spirális, körkörösen működő) kefék segíthetik.”

