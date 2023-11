505-ös, Szent László, Ady – Tolna vármegyében, különösen Szekszárd környékén minden bizonnyal nagyon kevesen vannak, akik számára nem mondanak semmit intézményünk elmúlt évtizedekben viselt nevei. Azt az iskolát fémjelzik, amely a legtöbb műszaki és szolgáltatóipari szakembert adta és adja ma is – Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium néven – a térségnek, immár a rendészeti és a honvédelmi szakemberekkel is kiegészülve.

A vármegye legnagyobb szakképző intézményeként a jelentkezőket a legszélesebb képzési kínálattal várjuk, amelyben kimenetként piacképes, biztos megélhetést nyújtó szakmák szerepelnek. Igaz ez 3 éves szakképző iskolai, és 5 éves, érettségit is adó technikumi képzéseinkre is.

Képzési kínálatunk a 2024/2025-ös tanévre Technikum, képzési idő 5 év (ágazat, szakma): Gépészet ágazat: Gépgyártástechnológiai technikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat: Erősáramú elektrotechnikus

Honvédelem ágazat: Honvéd kadét (Honvédelmi igazgatási ügyintéző vagy Gépjármű mechatronikai technikus vagy Logisztikai technikus kimenettel)

Informatika és távközlés ágazat: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Rendészet és közszolgálat ágazat: Közszolgálati technikus

Specializált gép- és járműgyártás ágazat: Gépjármű mechatronikai technikus vagy Mechatronikai technikus (szerviz vagy motorkerékpár és versenymotor szerelés)

Szépészet ágazat: Fodrász vagy Kozmetikus technikus vagy Kéz- és lábápoló technikus Szakképző iskola, képzési idő 3 év (ágazat, szakma): Elektronika és elektrotechnika ágazat: Villanyszerelő

Építőipar ágazat: Kőműves vagy Bádogos vagy Burkoló vagy Ács

Gépészet ágazat: Gépi és CNC forgácsoló vagy Hegesztő

Gépészet ágazat: CNC-programozó (4 év)

Specializált gép- és járműgyártás ágazat: Gépjármű mechatronikus vagy Járműfényező vagy Karosszérialakatos

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy az oktatás, tanulás feltételeit intézményünkben minél jobbá tegyük. A munka eredményeként jött létre néhány évvel ezelőtt a Digitális Közösségi Alkotóműhely, ahol többek között a lézergravírozást, a 3D nyomatás technikáját ismerhetik meg a tanulók. Az iskola rendelkezik okostanteremmel, ahol a robotikával, dróntechnológiával is közelebbi kapcsolatba kerülhetnek a diákok. A Szépészet ágazat felújított tanműhelyei a legmodernebb szalonokat idézik. Az Építőipar ágazat oktatásához szintén megújult tanműhely áll rendelkezésünkre.

A GRADUM Járműipari Ágazati Képzőközpont létrejöttét támogató pályázati forrásból újult meg gépjármű-diagnosztikai tanműhelyünk, ahol új, hibrid, elektromos és benzin üzemű autókon, új eszközökkel, kiváló körülmények között folytathatják tanulmányaikat a Specializált gép- és járműgyártás ágazatot választó tanulók. A közelmúltban csúcstechnológiát képviselő gyártásszimulációs eszközzel gyarapodtunk, így diákjaink a legkorszerűbb technológiával tudják modellezni a gyártásban használatos gépek működését. Ugyanakkor megújult az informatikai eszközparkunk, számtalan modern, oktatást támogató eszközt (például érintőképernyős okostáblát) szereztünk be, az iskolánkat választó diákok többségében klimatizált, új bútorokkal felszerelt tantermekben folytathatják tanulmányaikat.

Nem mellékes, hogy tanulóink az ágazati alapoktatás során ösztöndíjban részesülnek (szakképző iskola 9. évfolyam, technikum 9-10. évfolyam), majd a sikeres ágazati alapvizsgát követően nagy többségük duális képzési keretek között, szakképzési munkaszerződéssel egy vállalatnál, vállalkozásnál folytatja a tanulást, illetve munkát, miközben szakképzési munkabért kap. Ennek összege jelenleg mintegy bruttó 100 ezer forint. Tanulmányaik sikeres befejeztével egyszeri pályakezdési támogatásra lesznek jogosultak, melynek összege a vizsgáik eredményétől függően akár a 300 ezer forintot is elérheti.

Ezt az iskolát, szakmát választottam

Kelemen Barnabás Bendegúz 5/13.G Gépészet ágazat, Gépész technikus szakma

- Az iskolát a lakóhelyemhez való közelsége, és a gépészeti oktatás miatt választottam. Mindig érdekelt ez az irány, édesapám is gépészmérnök. Miután a szakmai végzettséget megszereztem szeretnék én is a felsőoktatásban továbbtanulni. Az iskola felszereltsége jó, a hagyományos eszterga- és marógépek mellett új CNC berendezéseken tanulhattunk, de a 3D nyomtatást és tervezést is gyakoroltuk.

Onódi Bálint, 12.A, Specializált gép- és járműgyártás ágazat, Gépjármű mechatronikai technikus szakma

- Azért választottam ezt a szakmát, mert érdekelnek az autók, motorok. Az iskolát pedig azért, mert a lakhelyemhez itt lehetett a legközelebb autószerelőnek tanulni. Duális képzési keretek között egy paksi vállalkozásnál dolgozom, ahol jól érzem magam. Szerintem az autószerelést könyvekből nem lehet megtanulni, a gyakorlat az, ami igazán számít. A következő tanévben végzek, de már látom, ezt követően sem hagyhatom majd abba a tanulást, mert ahhoz, hogy jó szakember legyek, muszáj lesz követni a területen zajló fejlődést.

Balogh Eszter 12.F, Szépészet ágazat, Fodrász szakma

- Családi vonalon gyermekkorom óta jelen volt a fodrász szakma az életemben, szerettem, ezért választottam, és az Ady Endre Technikumban volt rá lehetőségem, hogy megtanuljam. A nyári gyakorlatot Szekszárdon töltöttem, tetszett, kellemes volt a környezet. A következő tanévben végzek, utána a szakmámban szeretnék majd dolgozni.

Joó Balázs 10.H, Honvédelem ágazat

- Azért választottam ezt az ágazatot mert felkeltette az érdeklődésemet, és a hazaszeretet is inspirált. Az iskoláról, az oktatásról pedig jókat hallottam. Emellett közel van a lakhelyemhez. A célom most az, hogy sikeresen elvégezzem a tanulmányaimat, aztán pedig katona szeretnék lenni.

Ferenczi Liliána 10.R, Rendészet és közszolgálat ágazat

- Az általam választott ágazatban a közismereti tantárgyak mellett a szakmai oktatás keretében többek között közszolgálati ismereteket, pszichológiát, kommunikációt is tanulunk, de a következő tanévtől a lövészetet is gyakoroljuk majd. Egyelőre még nem tudom, hogy a rendészet mely területén szeretnék majd elhelyezkedni, most az a fontos a számomra, hogy megszerezzem majd az érettségit.

Nyílt napjaink: 2023. november 16., 2024. január 12.

Válaszd a szakképzést, válassz bennünket!

Elérhetőségeink

Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Telefon: +36-74-529-333

E-mail: [email protected]

Honlap: https://adyendre.tmszc.hu/