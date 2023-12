Milyen feladatokat látnak el a minőségbiztosítási technikusok?

A minőségbiztosítási technikusok fontos szerepet játszanak a gyártási folyamatokban a legyártott termékek vagy alkatrészek minőségének biztosítása, illetve a gyártási folyamatok hatékonysága szempontjából. Egyik fő feladatuk a minőség-ellenőrzés, amelynek során alapos vizsgálatnak vetik alá a legyártott termékeket, és megbizonyosodnak arról, hogy azok megfelelnek-e a minőségi szabványoknak és specifikációknak.

Felelősségük továbbá a hibaanalízis, vagyis azonosítaniuk kell a gyártási hibákat és minőségi problémákat. Az ezzel kapcsolatos eredményeikről dokumentációkat vezetnek és jelentéseket készítenek. A hibákat ugyanakkor nem csak analizálják, hanem javaslatokat is tesznek azok kiküszöbölése és megelőzése érdekében. Munkájuknak tehát fontos részét képezi a minőségbiztosítási rendszerek fejlesztése és azok hatékonyabbá tétele is.

Ahogy fontos részét képezi a vevői reklamációk kezelésének az elősegítése is, amelynek során felülvizsgálják a termelési jegyzőkönyveket, továbbá elvégzik a szükséges elemzéseket és termékteszteléseket. Mindemellett pedig tevékeny részt vállalnak a minőségfejlesztési projektekben, az új eljárások bevezetésében és a folyamatok optimalizálásában is.

Elhelyezkedés Esztergomban minőségbiztosítási technikusként

Minőségbiztosítási technikusként Esztergomban is adódhat álláslehetőség az elhelyezkedésre. Egyebek mellett az EsztergomAllas.hu kínálatában többször is volt példa ezen pozíció megjelenésére. Legutóbb egy csomagolóeszközök gyártásával foglalkozó cég hirdette ezt a pozíciót, ahol is az előzőekben részletezett feladatok olyan tevékenységekkel egészültek ki, mint például a vevői kapcsolattartás, a cég képviselete az auditok során vagy a reklamációk kezelése.

Az ilyen típusú állások betöltéséhez jellemzően legalább releváns középfokú végzettségre van szükség. Emellett gyakori elvárás még a gyártás és termelés területén szerzett tapasztalat, de akár pályakezdő pozíciókkal is lehet találkozni – többek között az említett EsztergomAllas.hu felületén is. Szintén fontos lehet a különböző minőségbiztosítási tanúsítványok és a mérőeszközök ismerete.

Mindemellett pedig az adminisztratív feladatokból kifolyólag a felhasználói számítógépes ismeretek, azon belül is az MS Office programcsomag magabiztos használata is megjelenhet az elvárások között. Nem beszélve az olyan személyes tulajdonságokról, mint például az analitikus gondolkodásmód, a precizitás és a pontosság, továbbá a kiváló problémamegoldó képesség, amely kvalitások ugyancsak elengedhetetlenek az ebben a munkakörben történő helytálláshoz.