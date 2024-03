Éttermi álláslehetőségek

Az éttermi állások változatos elhelyezkedési lehetőségeket kínálnak Nagykanizsán. Az olyan állásportálok felületein, mint például a NagykanizsaAllas.hu betanított, illetve szakképzettséget igénylő éttermi munkák egyaránt elérhetőek lehetnek. Előbbiek kapcsán mindenképpen megemlítendő a konyhai kisegítői munkakör, amely állások – betanított munkákról lévén szó (https://nagykanizsaallas.hu/allasok/betanitott-fizikai-munka) – könnyen megugorható belépési feltételeket támasztanak a pályázók felé.

Ezen betanított feladatok többek között az alapanyagok előkészítését, a konyhai eszközök és berendezések tisztítását, a mosogatást, valamint a főzési és tálalási folyamatokban való segítségnyújtást foglalják magukban. A feladatok ellátásához ugyan magasabb iskolai végzettségre és tapasztalatra nincs szükség, ettől függetlenül a személyes tulajdonságok terén a csapatmunkára való készség, a rugalmasság és a dinamikusság elengedhetetlen a helytálláshoz.

Szintén a gyakran elérhető éttermi munkakörök közé tartoznak a felszolgálói állások is. Az ilyen típusú munkák esetében természetesen a tipikus felszolgálói feladatokkal kell számolni, beleértve az asztalok terítését és előkészítését, a vendégek fogadását, a rendelések felvételét és azok szervírozását, valamint a fizettetést. Az elvárások tekintetében változatosságot mutatnak a hirdetések, hisz egyes felszolgálói munkakörök akár végzettség és tapasztalat nélkül is betölthetőek, mások esetében viszont ez alapvető elvárás.

Jellemzően nincsennek ilyen eltérések a szakács állások kapcsán, amelyeknél kiemelt követelményként szokott megfogalmazódni a képzettség és gyakran a releváns tapasztalat megléte is. Mindez persze nem meglepő, hisz a szakácsok az ételek elkészítése és tálalása mellett gyakran a készletkezelésért, az alapanyagok megrendeléséért, valamint a konyhai munkafolyamatok irányításáért is felelnek.

Szállodai álláslehetőségek

A nagykanizsai szállodaiparban szintén változatos lehetőségekre bukkanhatnak az álláskeresők. A legkönnyebben elérhető pozíciókat itt talán a szobaasszony munkakörök jelentik, amelyek megjelenésére egyébként az említett nagykanizsai portál kínálatában is volt már példa. A szobaasszonyok mindennapi feladatait olyan tevékenységek jelentik, mint például a szobák takarítása, az ágyneműk cseréje, a fogyóeszközök pótlása, valamint a szobák felszereléseinek ellenőrzése. Ezen teendőknek pedig nagyfokú pontosság és precizitás, higiéniai szemlélet, illetve jó fizikai állóképesség birtokában lehet hatékonyan eleget tenni.

Egy másik gyakran előforduló pozíció szállodai környezetben a szállodai recepciós munkakör. Az ezen állások kapcsán felmerülő feladatok főként kapcsolattartói és adminisztrációs jellegűek, amibe a szobafoglalások kezelése, a vendégek részére történő információszolgáltatás, illetve a pénzügyi tranzakciók kezelése is beleértendő. Az ilyen típusú állások kapcsán kiemelt jelentőséggel bír a kommunikáció, akár idegen nyelven (főként angolul) is. Emellett pedig az adminisztrációs feladatok a felhasználói szintű számítógépes ismereteket is nélkülözhetetlenné teszik.