Ön is támogathatja az Egyház társadalmi szerepvállalását!

„Egyből segít!” hirdeti a Magyar Katolikus Egyház egyszázalékos kampányának mottója. A szójáték utal a segítségnyújtásra, szolidaritásra, ugyanakkor felhívja a figyelmet a jövedelemadó egy százalékának felajánlására is. A Magyar Katolikus Egyház a társadalmi szerepvállalásával kíván segíteni a rászorulókon, szolgálatai négy fő területre összpontosulnak: a hitéletre, a családok támogatására; az oktatásra; illetve a karitatív tevékenységekre.

1. LELKI KÖZÖSSÉGET ADUNK!

A katolikus hitélet nem csak a liturgikus eseményeken való részvételt jelenti, hanem lelki támogatást nyújt egy életen át: az élet kezdetétől a földi életünk útjának befejezéséig. Ezt segíti a szentségek vétele és az Egyház sokszínűsége: a plébániák közösségei, ifjúsági csoportok, különböző korosztályoknak szervezett táborok, egyházmegyei rendezvények, lelkiségi mozgalmak. zarándoklatok. Jó megtapasztalni egy közösség segítő erejét, a lelki egységet, ahogy Jézus mondja: „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18, 20).

„Ha egymással egységben vagyunk, akkor eljutunk az Istennel való egységre: az Istenhez fűződő kapcsolatra, aki az Atyánk. Hitünknek szüksége van mások támogatására, különösen a nehéz pillanatokban” – mondta Ferenc pápa a 2013. október 30-i általános kihallgatáson.

2. SEGÍTJÜK A CSALÁDOKAT!

A család a „miniatűr egyház”, fogalmazta meg Szent II. János Pál pápa. Familiaris Consortio kezdetű apostoli buzdításában így ír: Elsősorban az Egyház gyermekeinek kell szeretniük a családot. Ezt a komoly és határozott parancsot kapták. Szeretni a családot azt jelenti: becsülni és állandóan támogatni értékeit és képességeit. Szeretni a családot ugyanaz, mint fölismerni a reá leselkedő veszélyeket és bajokat, azért, hogy le lehessen azokat győzni. Szeretni a családot azt jelenti, hogy törekszenek azon feltételek és körülmények megteremtésére, melyek elősegítik a család fejlődését.

„A családban zajló élet a mindennapok apróságaiból áll össze. Így volt ez Jézus, Mária és József szent közösségében, a Szent Családban is, amelyben példaszerűen tükröződött a szentháromságos közösség szépsége” – írja Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke.

A család a társadalom alappillére, amit védelmezni, segíteni, óvni kell. Ezt a célt igyekszik megvalósítani a Magyar Katolikus Egyház az értékek közvetítésével és a különböző generációkat elválasztó korlátok legyőzésével. Jövőt és reményt sugározva azoknak a nehéz körülmények között élő családoknak is, amelyeknek leginkább szükségük van arra, hogy a feltámadt Krisztus örömét megtapasztalhassák egymásban.

3. JELEN VAGYUNK AZ OKTATÁSBAN

Több mint 130 ezer diák tanul Magyarországon katolikus intézményekben, ahol minőségi oktatást biztosítanak számukra, a keresztény és a közösségi értékek tiszteletére tanítják őket.

Iskoláink minőségi, értékalapú oktatásra, nevelésre törekszenek és fontos számukra közösségeink építése is. Céljuk, hogy Jézus Krisztus személyét és tanítását megismertessék, ezáltal tanulóik tanúságtevő keresztények és boldog felnőttek legyenek.

Iskoláink fenntartói a Katolikus Egyház részeként tevékenykednek, mégis sokfélék. A 311 katolikus oktatási intézmény 689 intézményegységgel van jelen a magyar köznevelésben. Az idei tanévben 158 óvodát, 247 általános iskolát, 96 gimnáziumot, 30 szakközépiskolát, 52 szakgimnáziumot, 10 gyógypedagógiai intézményt, 57 kollégiumot és 39 alapfokú művészeti iskolát tart fönn 15 egyházmegye, 27 szerzetesrend és három egyéb egyházi szervezet, amelyek évszázados nevelési tapasztalatokat hordoznak, ugyanakkor a pedagógiai innováció élenjárói.

4. SEGÍTJÜK A RÁSZORULÓKAT!

Ezt a célt a Katolikus Karitász számtalan módon valósítja meg országos hálózatán és intézményrendszerén keresztül. A mintegy 10000 önkéntes nap mint nap nyújt segítő kezet a bajba jutottaknak, mélyszegénységben élőknek, személyes kapcsolatot alakítva ki velük, így a leghatékonyabban tudja hosszú távon segíteni a szervezet a nehézségekkel küzdőket. A nélkülözők támogatását országos segélyprogamok is lehetővé teszik, többek között a „Tartós szeretet” tartósélelmiszer-gyűjtési akció, az öngondoskodást segítő éves programok, iskolakezdési támogatással és a „Tárjátok ki szíveteket!” adventi segélyprogram-sorozat révén.

Spányi Antal, a Katolikus Karitász püspök-elnöke tavalyi eredményeik kapcsán rámutatott, ezek az akciók lehetőséget adnak arra, hogy Isten szeretetét egy másik emberen keresztül is megtapasztalhassuk, ami mindig is fontos volt a keresztény közösségekben.

Sokan nem tudják a Katolikus Egyház értékrendjével és szellemiségével egyetértők közül sem, hogy adójuk egyházi 1 százalékáról a Magyar Katolikus Egyház szolgálatainak támogatására is rendelkezhetnek, illetve hogy a nullás bevallás is számít, hiszen az állam a támogatás szétosztásánál figyelembe veszi a felajánlók számát is.

Fontos a második 1 százalékról is dönteni, amelyet civil szervezetnek ajánlhatunk fel – ilyeneket a Katolikus Egyház intézményei között is találhatunk, például a Katolikus Központi Alapítványt, amely a nehéz anyagi helyzetben lévő diákok tanulmányait támogatja ösztöndíjjal.