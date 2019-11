Vegetáriánus vagy vegán?

Az utcákat róva rádöbbentem, hogy egyre több helyen belebotlani vegetáriánus, akár vegán ételeket kínáló ételbárokba. Különösen 2010 körül robbantak be, és azóta egyre népszerűbbek. Mégis úgy tűnik, még mindig vannak megválaszolatlan kérdések.

Az alapkérdés természetesen, hogy mi a különbség egy vegán és egy vegetáriánus ember élete között? Először is, különítsük el a fogalmakat: a „vegetáriánus” kifejezés ugyanis kizárólag az ember táplálkozására vonatkozik, míg a „vegán” jelenthet étkezést és életmódot is. A vegetáriánus csak húst nem eszik, viszont a vegánság ennél bonyolultabb. Egy vegán nem fogyaszt semmilyen állati származékot (tejet, tojást, sőt, a többség mézet sem), valamint nem visel szőrből és bőrből készült ruhadarabokat. Persze mindenki magának húzza meg a határt; néhányan nem hajlandóak nem cruelty-free (vagyis állatoknak ártó) cégektől vásárolni, akkor se, ha az adott termék maga nem tartalmaz állati származékot, mások pedig megállnak a hús-tej-tojás trió elkerülésénél.

Népszerű kérdés az is, hogy miként segíthet a bolygónak, ha vegán életmódra váltunk? Egyrészt kevesebb állat szenved, de emellett fontos megemlítenem, hogy a hús- és tejipar meglepően sokat árt a környezetünknek. Rengeteg esőerdőt irtottak ki, mivel a haszonállatok tenyésztése rendkívüli mennyiségű takarmányt igényel, ezért hatalmas területek felszabadítására volt szükség. A takarmányt pedig öntözni is kell, ami az édesvíz jelentős fogyását eredményezi: 1 kilogramm marhahús előállításához 15 400 liter víz szükséges. Az ekkora mennyiségű öntözésből következik, hogy gyakrabban fordul elő talajerózió. Ezáltal a globális felmelegedés folyamata is gyorsul. Ez a néhány indok pedig talán végleg megerősíti az állítást, miszerint ez az állapot fenntarthatatlan.

Felmerül a kérdés, mit lehet enni hús helyett? Széles választék tárul elénk, ha kicsit keressük a megoldásokat. Persze, fontos sok babot és gombát fogyasztani (mivel ezek gazdagok proteinben), valamint említésre méltó még a sok receptben húst helyettesítő cukkini is, de ezeken kívül is van élet! Rengeteg húspótló étel van, amelyekből most megpróbálom felsorolni a legismertebbeket, amikben nem csalódtam.

Kezdjük a szejtánnal, amely egy Kínából származó, tönkölybúzából készült fehérjedús húspótló, ami bármilyen húst tartalmazó receptbe becsempészhető. Érdemes kipróbálni például pörköltben! A következő a személyes kedvencem: a délkelet-Ázsiából eredő, szójatejből készülő tofu. Ez a fehérjében szintén gazdag húspótló arról híres, hogy bár eredetileg íztelen és szagtalan, remekül átveszi a fűszerek ízét, úgymond kedvedre formázható. Talán ez a legrégebb óta ismert megoldás. Divatos még a Közel-Keletről származó falafel, ami csicseriborsóból készül, és fasírtként tálalják. Szóval, a választék széles, a döntés pedig csak rajtad áll.