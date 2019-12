Négy majosi játékos került be az őszi szezon válogatottjába, de a korona Jammeh Harunáé

Taroltak a majosiak a megyei I. osztály őszi szezonjában, négy futballistájuk is bekerült az őszi szezon válogatottjába. A legtöbbször azonban a tamásiak támadója, Jammeh Haruna szerepelt a hétvége csapataiban.

Mindent vittek a majosiak az őszi idényben a megyei I. osztályban. Tihanyvári László együttese döcögős kezdés után nagyon összeállt, sorozatban hét győzelem után a Völgységi el Clásicót is lehozta vereség nélkül (0–0), s teljesen megérdemelten várhatja az élről a folytatást.

A remek szereplést a szezon válogatottjának összetétele is tükrözi, négy Majosi SE-játékos is ott van a tizenegy között. A kapuban Steinbach Gergő, a védelemben Bognár Sándor és Kovács Gergő, a támadósorban pedig Steinbach Máté kapott helyet. Mind a négyen kulcsszereplői voltak a remek szereplésnek: Steinbach Gergő az egész mezőnyben a legkevesebb gólt (13-at) kapta, s hat alkalommal egyszer sem tudták bevenni a kapuját (a kakasdi Schäffer Kevin is négy voksot kapott, a földvári Fogarasi Attila pedig háromszor volt a hétvége csapatának tagja). Bognár Sándor stabilitást adott a hátsó alakzat közepén (már amikor ott játszott), Kovács Gergő pedig a szélső védő posztján (vagy a középpályán) brillírozott. A szezon nagy felfedezettje a Szekszárdi UFC-től kölcsönkapott Steinbach Máté, aki fontos gólokat szerzett a szezon hajrájában, s a mesterlövészek listáján is ott van az élbolyban. Nem véletlen, hogy hat alkalommal is ott lehetett a hétvége csapatában.

A fontos gólok szerzője volt a bonyhádi Csigi Ádám is, aki nagyszerű félszezont produkált, a 14 meccsen elért 21 gólja éppen másfeles átlag. Ötször szerepelt a hétvége válogatottjában, s nem mellesleg vezeti a góllövőlistát. A mezőnyben egyedüliként veretlen Bonyhádot még Máté Róbert képviseli, aki számos forintos passzal hozta kihagyhatatlan helyzetbe társait, s a Bátaszéken szerzett szabadrúgásgólja élményszámba ment.

Utóbbit, mármint a Bátaszéket is ketten képviselik. A korábbi támadóból, Kertész Józsefből kiváló védőt faragtak, Tóth Tamás pedig fél év alatt igazolta, hogy bár a Szekszárdi UFC-nél nem jöttek be a számításai, a Mórágyi SE-nél erősebb csapatban is képes húzóemberré válni.

A Kakasd SE-ből Márk Attila, a Tevelből pedig Tóth Dávid tudott magának helyet követelni az ősz csapatában. Előbbi többnyire a védelemben remekelt (persze támadóként is számolt vele Kniesz Mátyás). Utóbbi pedig gyorsaságával és pontokat érő góljaival hívta fel magára a figyelmet. Dombóváron három pontot hozott a gólja a konyhára, a BVLC elleni pedig az értékes döntetlenhez (2–2) kellett.

A végére hagytuk a szezon legjobbját, a tamási Jammeh Harunát, aki úgy végzett az első helyen, hogy igazából nem is volt kimagasló féléve. Persze az, hogy remek futballista, vitathatatlan, mint ahogy az is, hogy nélküle nem tartana ott a Tamási 2009 FC, ahová eljutott az elmúlt években. Amióta Tolnában játszik (két és fél éve), 85 gólt szerzett, ami csapata ezidő alatt elért 205 találatát tekintve nem is olyan rossz arány. Tavasszal pedig ismét nekifuthat a gólkirályi címnek, amelyet az előző két szezonban megszerzett. A négygólos lemaradása behozható, s ha így lesz, abból csapata is profitál majd.

A góllövőlistán

21 gólos: Csigi Ádám (Bonyhád VLC), 17 gólos: Jammeh Haruna (Tamási 2009 FC), 14 gólos: Steinbach Máté (Majosi SE), 11 gólos: Tóth Tamás (Bátaszék SE), 10 gólos: Máthé Dávid (Dunaföldvár FC).