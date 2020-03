Nagyot léptek a felsőház felé a tolnaiak

Kulcsfontosságú mérkőzést nyert meg a Palmfood Tolna-Mözs a Gyulai Amazonok ellen a női élvonalban, a Szekszárdi UFC-nek viszont nem volt esélye a listavezető TFSE ellen.

A felsőházi rájátszást illetően fontos mérkőzésen fogadta a Tolna-Mözs a gyulaiakat, a hazaiak mindössze három ponttal előzték meg ellenfelüket a tabellán.

A vakbélműtéten áteső Szalkai Kittit nélkülöző tolnaiaknak a második félidő elején sikerült feltörniük a viharsarki együttes védelmét. Ezt a rövidzárlatot kihasználva Bajcsy Krisztina duplájával megnyugtató előnyt szereztek, és a lefújásig ezt meg is őrizték.

Palmfood Tolna-Mözs–Gyulai Amazonok 3–1 (0–0)

Tolna, v.: Sipos L. (Szabó P., Szappanyos).

Tolna-Mözs: Deczki – Horváth H., Bajcsy, Vámosi, Szöllős. Csere: Wiesner, Nagy N., Csapó. Edző: Nagy Roland.

Gyula: Palócz – Balogh N., Molnár Á., Sovány, Kurai. Csere: Lázár A., Mázik, Mátyás T., Szerb K. Edző: Molnár Zoltánné. Gól: Bajcsy (22., 24.), Vámosi (36.), illetve Lázár A. (38.).

Nagy Roland, a tolnaiak edzője: – Sok hiányzó ellenére azt gondolom, hogy kézben tartottuk és irányítottuk a mérkőzést, ezzel megérdemelten tartottuk itthon a három pontot! Szalkai Kittinek mielőbbi felépülést kívánunk, várjuk vissza a csapatba.

Nem a Szekszárd számított esélyesnek a listavezető és a sereghajtó összecsapásában, s nem is tudott meglepetést okozni hazai pályán a Magyar Kupa-győztes. Kágyi Rebekáék a Final Fourban sikerre vezető taktikára, a biztos védekezésből indított kontrákra rendezkedtek be, de ez most nem ért pontot.

Szekszárdi UFC–TFSE 1–9 (0–5)

Szekszárd, v.: Szabó P. (Farkas R., Domokos L.).

Szekszárd: Szabó K. – Csóka, Kágyi R., Lovász V., Kiss G. Csere: Dombi, Perger, Losoncz. Edző: Volodimir Kolok.

TFSE: Ősz – Tell, Bokor, Pádár, Gruber. Csere: Dióssy, Horváth F., Winternitz A., Janicsek. Edző: Csernai Gábor. Gól: Kágyi R. (38.), illetve Gruber (16., 21., 32.), Dióssy (18., 37.), Pádár (3.), Winternitz (10.), Csóka (15.), Horváth F. (31.).

Volodimir Kolok, a szekszárdiak edzője: – Többen hiányoztak a felnőttcsapatból, ezért kényszerűségből az U17-esek közül kellett feltölteni a keretet, ami nem éppen ideális helyzet a listavezető ellen. A TFSE megmutatta, miért ők vezetik a bajnokságot, ezért nincs okunk keseregni, készülünk a következő meccsünkre.

A Tolna-Mözs szombaton 17 órától a Miskolci Vénuszt fogadja, a Szekszárdi UFC pedig 19 órától Debrecenben lép pályára.

A női futsal NB I. állása 1. TFSE 17 12 3 2 65–35 39

2. DEAC 16 10 2 4 60–45 32

3. Astra 16 9 4 3 67–36 31

4. Tolna-Mözs 16 8 3 5 52–39 27

5. Gyula 16 6 3 7 45–45 21

6. Miskolc 16 5 1 10 50–70 16

7. H.böszörmény 17 3 4 10 31–47 13

8. Szekszárd 16 1 2 13 27–80 5

Borítókép: Horváth Hannáék győztek