Az internetes bűnözés és a pszichoaktív anyagok elleni harcot vezeti

Huszti Gábort nevezete ki Tolna megye főkapitánya a Bűnmegelőzési alosztály vezetőjének. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele a bűnmegelőzésről és az ezzel kapcsolatos terveiről, elképzeléseiről.

– Miért pályázta meg ezt a posztot, hiszen sajtószóvivőként ismert és elismert volt, volt?

– A sajtószóvivői beosztásomban nagyon jól éreztem magam, testhezálló szerepkör volt, de a bűnmegelőzés iránt már jóval régebben kialakult bennem egyfajta elhivatottság. Húsz éves rendőri pályám során sokszor találkoztam olyan esetekkel, amelyek megelőzhetőek lehettek volna. Ennek a lehetőségein már akkor is sokat gondolkodtam. Szóvivőként mindig fontosnak tartottam, hogy megelőző jellegű ajánlásaink rendszeresen megjelenjenek a rendőrségi kommunikációban. Vezetőim támogatásával már a szóvivői munkám mellett is bekapcsolódhattam a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési projektjeibe. Komoly kihívás számomra az új beosztás, hiszen a korábbi vezető, Daubner Gabriella, igen magasra tette a lécet, de bízom benne, hogy a színvonalat sikerül megtartani, esetleg még meg is haladhatjuk, hiszen egy sikeres csapatban dolgozhatom. Eddig is közvetlen kapcsolatom volt az alosztály munkatársaival, és az az igazság, hogy emberileg és szakmailag is rengeteget tanultam tőlük a közös munka során. Ez egy olyan igazi szellemi műhely, ahol mindenki beleviheti a kreativitását a közös munkába – válaszolta Huszti Gábor.

– Mennyiben hasonlít, illetve különbözik a bűnmegelőzés a szóvivőségtől?

– Mivel a bűnmegelőzés egyik legfontosabb és leghatékonyabb eszköze a kommunikáció, ebből a szempontból előny a sajtós tapasztalat. Vannak közös pontok, viszont a megelőzés komplexebb szakterület.

– Hogyan mérhető a bűnmegelőzés eredményessége?

– Szinte közhely, hogy a bűnmegelőzés eredménye nem mérhető, de ez szerintem csak részben igaz. Valóban nincsenek adatok arról, hogy például hány betörés azért nem történt meg, mert az ingatlan tulajdonosa a rendőrségi felhívás hatására riasztót használt. Ami nem történt meg, azt nyilvánvalóan nem lehet megszámolni. Az viszont már látható, ha egy-egy bűncselekmény csak kísérlet marad, mert az elkövetőnek nem sikerül végrehajtani a tervét. Örömmel látjuk, hogy az emberek egyre többet tesznek a biztonságukért. Azt is kifejezhető számokkal, hogy hány időskorú, vagy éppen fiatal kap tájékoztatást a rendőröktől, hány rendezvényt bonyolítunk le. Vannak mérhető eredmények, de fontos kiemelni, hogy a statisztika inkább a szakmának szól. Örülünk a kedvező tendenciáknak, de azt sem szabad elfelejteni, ha valaki bűncselekmény áldozatává válik, számára sovány vigasz a jó statisztika.

– Melyek a bűnmegelőzés legfontosabb területei, illetve módszerei?

– Többféle megközelítés van, de én alapvetően három fő területre osztanám. Az egyik a bűnalkalmak megelőzése: Bizonyos helyzetek, vagy körülmények kedvezőek lehetnek a bűncselekmények elkövetéséhez. Ilyen például a közösségi kontroll hiánya, vagy akár a szeparáció is. Érdekes új terület például az építészeti bűnmegelőzés amelynek a módszereivel sokat javíthatunk a települések biztonságán. A második lényeges terület az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés. A lakosságot tájékoztatni kell az aktuális jelenségekről, a kockázatokról és arról, hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává. Szerepünk van abban is, hogy az áldozatok támogatást, segítséget kapjanak. A legtöbben azt sem tudják, hogy milyen jogaik vannak, és mikor, kihez is fordulhatnak. A harmadik fontos terület az elkövetővé válás megelőzése, leginkább az ifjúság körében. Hogy valaki bűnelkövető lesz, vagy sem, szinte soha nem közvetlenül a bűncselekmény elkövetése előtt dől el. Lényeges hogy a gyerekek mit látnak a szülőktől, mit tanulnak a pedagógusoktól, esetleg a kortársaiktól. Hiszem, hogy ha a fiataloknak megfelelő alternatívát nyújtunk, akkor megtalálják a helyes utat. Minden gyerek jó valamiben. Van aki a sportban és van ki a művészetekben. Akiknek segítenek megtalálni azt a területet ahol sikeresek, biztos nem válnak bűnözővé.

– Mik a legközelebbi tervei? Mi lenne a három kívánsága?

– Átgondolt koncepcióval pályáztam a beosztásra ezért megvan a fontossági sorrend. Szeretném ha folytatódnának a főkapitányságon a korábbi sikeres projektek, mint például a Várvédő vagyonvédelmi program, vagy az Alternatív Art bűnmegelőzési előadás-sorozat, és tervezek újakat is. Többek között fontosnak tartom, hogy az építészeti bűnmegelőzés nagyobb szerepet kapjon, ezen a téren közvetítői szerepet játszhat a rendőrség. Az áldozatsegítésnek nagy múltja van megyénkben, ebben is gondolkodnunk kell. Végül a teljesség igénye nélkül kiemelném, hogy sok feladat vár ránk az internetes bűncselekmények és az új pszichoaktív anyagok elleni harc színterén is. Ha volna három kívánságom, akkor talán kissé közhelyesen szeretetet, boldogságot és egészséget kívánnék.