Sokkoló látvány fogadta szerda kora reggel a Városligetben sétáló embereket, és később a helyszínre érkező Városliget Zrt. dolgozóit. A Városligeti-tó élővilága a keddről szerdára virradó éjszaka teljesen kipusztult - írja a Ripost a Metropolra hivatkozva.



Rothadó halszag és dögszag elegye és a vízen úszó, döglött halak látványa fogadta a Metropol munkatársait a Városligeti-tónál. Óriási pontyok, hatalmas amurok és egészen apró halacskák tetemei lebegtek a tó felszínén. A tó szélén itt-ott vérfoltokba is botlottak a lap munkatársai.



A Főkert Zrt. munkatársai elmondták, hogy már reggel 7 órakor megkezdték a munkát. Tucatszámra szedték ki a mérgezett vízű tóból a többkilós példányokat, illetve halászták ki hálóval a több ezer elpusztult apró halat is, és óriási zsákokba pakolták őket.

Az ott dolgozók azt is elmondták, hogy hiába kaptak kesztyűket a munkáltatójuktól, a csúszós halakat képtelenség volt kesztyűben kihalászni a vízből. Így puszta kézzel emelték ki a döglött halakat a vízből.



A ligeti tóval határos Robinson Étterem egyik munkatársa a lapnak elmondta, hogy az apróbb halakat már kedd este is fel lehetett fedezni a víz felszínén, a nagyobbak sokkoló látványával azonban csak másnap reggel szembesültek.

A helyszínen tartózkodók többen is mérgezésről beszéltek, de erre egyelőre nincsen bizonyíték. A lap megtudta azt is, hogy okozhat tömeges halpusztulást az is, ha a víz oxigénszintje egynegyedével lecsökken. Tavaly júniusban a Velencei-tó élővilágában bekövetkezett halpusztuláshoz is hozzájárult az oxigén jelentős lecsökkenése. A Városliget Zrt. megkezdte a vízminőség vizsgálatát, azonban egyelőre ők sem tudtak válaszolni arra, mi okozhatta a tragikus eseményt.



Az illetékességből eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala a mintavételezést követően megkezdte a laboratóriumi vizsgálatokat. Ezek eredménye 4-5 napon belül lesz elérhető, és ekkor dolgozhatják majd ki a tó rehabilitálásához szükséges terveket, intézkedéseket.

A Főkert az üzemeltető Városliget Zrt.-vel együttműködve mindent megtesz a tó eredeti állapotának mielőbbi helyreállításáért - emelték ki, hozzátéve: az ehhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak.

Több járókelő már hosszú évtizedek óta indítja a napját egy frissítő ligeti sétával. Sokan a tóban élő halakat, mellette élő madarakat is heti rendszerességgel etetik, azonban ehhez hasonló esettel még sohasem találkoztak. Előfordult ugyan, hogy néha egy-két döglött halat a felszínre dobott a víz, de a mostani eset mindenkiben komoly aggodalmat keltett.

Korábban a Euronews is beszámolt arról, hogy mérgezés történt a Városligeti-tóban, amely - mivel néhány nappal ezelőtt ide telepítették át a margitszigeti Japánkert halait is - két tó halállományát pusztította ki szerdán.