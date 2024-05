Nemrégiben elkészült a város úgynevezett kerékpárforgalmi hálózati terve, amire azért volt szükség, hogy a szekszárdi önkormányzat elindulhasson egy olyan TOP Plusz pályázaton, amelynek keretében a kerékpárutakat bővíthetik a településen.

A most következő egyeztetésen a tervet elkészítő mérnöki cég szakembere tart majd tájékoztatót, amit követően kérdések féltételére is lehetőség lesz. Emellett pedig a polgármesteri hivatal munkatársai a [email protected] email címen is várják a lakosság észrevételeit.

Portálunk egy hónappal ezelőtt, április elején számolt be arról, hogy Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP helyi polgármesterjelöltje folytatni szeretné a város kerékpárosút hálózatának bővítését. Berlinger Attila akkor azt mondta, új szakaszok kialakítására van szükség a déli városrészben és a Sötétvölgyig.