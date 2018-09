Repülőről dobják le a tavakba a halakat (videó)

A helyi erdészek 1956 óta csinálnak ilyesmit, évente több tízezer újszülött halat dobnak a Utahban található tavakba, de most egy elég látványos GoPro-videó is felkerült róla a netre. Az eljárás ránézésre elég veszélyesnek tűnik, ugyanakkor az állami környezetvédelmi hatóság közleménye alapján nagyjából 5 százalékos halálozási rátával ez a halak szállításának legkevésbé könyörtelen formája – írja a faktor.hu.

Fun fact: We stock many of Utah's high-mountain lakes from the air. The fish are tiny — anywhere from 1–3 inches long — which allows more than 95% of them to survive the fall. #Utah #TroutTuesday pic.twitter.com/kotDe91Zzw

— Utah DWR (@UtahDWR) August 21, 2018