Újra láthatók a cambridge-i tudománytörténeti múzeum kincsei

A legnagyobb kincsei közé tartozik egy mikroszkóp, amelyet Charles Darwin használt és egy 1750-ből származó hatbolygós naprendszermodell.

Tízhónapos felújítás után újra látható a cambridge-i tudománytörténeti múzeum több mint 10 ezer kincse, köztük asztronómiai, navigációs és matematikai ritkaságok.

A 75 éves intézmény renoválása során új padlókat fektettek le és a tető karbantartását is elvégezték – írta a BBC hírportálja.

A Whipple Tudománytörténeti Múzeum a Cambridge-i Egyetemhez tartozik. A tudományos eszközök kereskedelmével foglalkozó Robert Stewart Whipple alapította 1944-ben, amikor saját gyűjteményét az egyetemnek adományozta. A múzeumnak jelenleg több mint tízezer tudományos eszköz és ritka könyv van a birtokában.

A legnagyobb kincsei közé tartozik egy mikroszkóp, amelyet Charles Darwin használt és egy 1750-ből származó hatbolygós naprendszermodell, de földgömbök és a 17-19. századi teleszkópok is szerepelnek a kollekcióban.

A könyvritkaságok között látható Isaac Newton munkája, a Principia Mathematica és Christiaan Huygens Horologium Oscillatorium című műve.

A gyűjtemény igazgatója, Claire Wallace szerint a múzeum „varázslatos hely”, történelmi épülete az egyetem egykori fizikai és kémiai laboratóriuma volt.

„A kollekció rávilágít a tudományos törekvések általános kulturális jelentőségére és a nagy tudósok életére és eredményeire” – hangsúlyozta Wallace.

Borítókép: facebook.com / Whipple Museum of the History of Science