Borkampány az interneten, közvetlenül a pincészetektől rendelhetünk

A koronavírus-járvány a legnagyobb borászatok életét is megnehezíti. A pincészetek akciókkal, ingyenes kiszállítással és online borkóstolókkal igyekeznek eljutni a vevőkhöz.

A minőségi borokat készítő borászatok az utóbbi pár hétben elkezdték intenzíven keresni a jelenlegi nehéz helyzetből kivezető utat.

Nagy segítséget nyújt a visszaesett forgalom fellendítésében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) Palackposta2020.hu néven elindult projektje.

Az oldalon összeszedték a hazai nagyobb pincészetek elérhetőségét. A vevők otthon pár kattintással rendelhetnek maguknak borokat közvetlenül a borászoktól, így a palack egyenesen a pincészetből házhoz megy.

Alternatív csatornaként rendszeresen használják a közösségi médiát,

egyre többen küldenek ki hírlevelet, raktak ki Facebook-posztokat és tartanak online borkóstolókat, amibe bárki becsatlakozhat.

Az ország egyik legszebb szőlőbirtoka, a Takler akciós borcsomagokkal és ingyenes házhoz szállítással hirdeti a palackos összeállításait az egyik legnagyobb közösségi oldalon – írja a Napi.hu. A 70 hektáron dolgozó családi borászat honi és külföldi borversenyek aranyérmes borait kínálja most a kereskedésekben található árainál is alacsonyabban. Ezt az utat járja egész áprilisban a 20 százalék kedvezményt kínáló Bodri Pincészet és a Homola Pincészet is.

A mádi Barta Pincészet pedig egy egészen különleges ajánlatot talált ki: ha valaki hat különböző bort vásárol tőlük a webáruházukból, akkor ajándékba Skype-os borkóstolást adnak. A legnagyobb közösségi oldalukon pedig rendszeresen Barta Károly, a pincészet tulajdonosa tart előadásokat.

Villányban a Polgár Pincészet és Panzió már nem fogad vendégeket, de az élet nem áll meg.

– A panzióban folytatódnak az átalakítási, felújítási munkálatok, hogy új és modern környezetben várhassuk a vendégeinket. A kényszerleállást kihasználva jut idő azokra a feladatokra, melyekre a hajtásban sajnos nem sikerült időt, energiát fordítani

– mesélte Polgárné Kaulics Katalin.

Az Etyeken található Nádas Pincészet is 10 százalékos akcióval várja azokat a borkedvelőket, akik legalább egy karton bort szeretnének venni. A megrendelés leadható e-mailen és privát telefonszámon is, az ígért kiszállítás pedig gyors és ingyenes. A megkérdezett kisebb pincészetek online akciókat korábban is sikeresen hirdettek már, de saját webboltot nem üzemeltettek, mert eddig azt gondolták, hogy erre még nincs szükség. A legtöbb pincészetnél, most ennek a megvalósítása is napirendre került.

Piacteret nyitott az agrárkamara A koronavírus-járvány miatt hirtelen piacvesztést elszenvedő cégeket segíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új internetes oldala, a NAK Piactér. A felület élelmiszer-termelőket, -előállítókat, kistermelőket köt össze a felvásárlókkal, kereskedőkkel és nagy forgalmat lebonyolító kiskereskedelmi láncokkal. A rendszer adatbázisába folyamatosan jelentkezhetnek az érintettek. Tekintve, hogy az online platform célja a vállalkozói szintek összekapcsolása, a felületre elsősorban azok jelentkezését várja a NAK, akik kereskedelmi mennyiségű élelmiszerterméket tudnak eladni. További információ az www.nak.hu oldalon megtalálható.

Borítókép: illusztráció