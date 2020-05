Újra várják a látogatókat a magyar nemzeti parkok kültéri programjai

A különleges helyzetre vonatkozó együttélési szabályok és higiéniai elvárások betartása természetesen továbbra is kiemelt fontosságú.

A nemzeti park igazgatóságok bizonyos szabadtéri bemutatóhelyei – Budapest és Pest megye kivételével – a 2020. május 4-én életbe lépett védelmi intézkedések által megszabott keretek között megnyithatnak – adta hírül az Agrárminisztérium sajtóirodája.

Hozzátették: ismét fogadhatják a látogatókat a nemzeti park igazgatóságok kezelésében lévő kültéri kiállítóhelyek, szabadtéri bemutató terek, emellett állatparkjaikban is újra várják a négy fal közül kiszakadni vágyókat. A természetben töltekezők számára szabadtéri szakvezetéseket tartanak, vendéglátóhelyeik is részben újra elérhetővé válnak.

A különleges helyzetre vonatkozó együttélési szabályok és higiéniai elvárások betartása természetesen továbbra is kiemelt fontosságú mindenki számára. E tekintetben továbbra is kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket, emellett a nemzeti parkok munkatársai is mindent megtesznek a gondtalan pihenés és minőségi időtöltés biztosítása érdekében – írták.

Javasoljuk, hogy az érdeklődők a nemzeti parkok egyedi látványosságairól, programjairól, szabadon látogatható tanösvényeiről, túraútvonalairól előzetesen tájékozódjanak a nemzeti park igazgatóságok központi elérhetőségein, weboldalain – fejeződik be a közlemény.

Borítókép: illusztráció / A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Kaptárkő tanösvénye Szomolya közelében 2020. január 5-én.