H-csoport, 1. forduló. Uruguay–Dél-Korea, 14 óra (tv: M4 Sport)

Nemcsak Lionel Messinek és Cristiano Ronaldónak, hanem a két uruguayi sztárnak, Edinson Cavaninak és Luis Suáreznek is a katari lesz az utolsó világbajnoksága. Mindketten a 35. életévükben járnak, s mindketten úgy jöttek Katarba, hogy emlékezetest alkotva akarnak lelépni a színpadról. Nem kegyelte őket a szerencse a sorsoláskor, hiszen a legjobbnak tartott ázsiai együttes, Dél-Korea mellett a másik nagy búcsúzó, a Cristiano Ronaldo fémjelezte portugál válogatott is a négyesükbe került, a meglepetésre mindig képes Ghánáról nem is beszélve.

Az uruguayiak 1930-ban és 1950-ben is világbajnoki címet szereztek, azóta viszont várnak a nagy kiugrásra. Igaz, két alkalommal, 1970-ben és 2010-ben is az elődöntőig jutottak, ám a pontot az i-re egyik alkalommal sem tudták feltenni. Az előző két tornán, négy éve Oroszországban, és nyolc éve Brazíliában egyaránt ott voltak a legjobb nyolc között. A 2018-as tornán csoportjukban Egyiptomot (1–0), Szaúd-Arábiát (1–0) és az oroszokat (3–0) is legyőzték, s kapott gól nélkül első helyen mentek tovább a nyolcaddöntőbe, ahol Edinson Cavani dupájával a portugálokat is kiejtették (2–1). A négy közé jutásért a későbbi világbajnok franciákkal találkoztak, s bár azon a meccsen is partiban voltak, végül a „Kékek” győztek 2–0-ra.

A világbajnoki selejtezőket Brazília és Argentína mögött a harmadik helyen zárták, pedig nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy lemaradnak a katari tornáról. A hajrára aztán összekapták magukat, s az utolsó négy találkozójukat Paraguay (1–0), Venezuela (4–1), Peru (1–0) és Chile (2–0) ellen megnyerték. A jó formájuk azóta is tart, mert bár az irániak elleni barátságos meccsüket 1–0-ra elveszítették, a főpróbát Kanada ellen 2–0-val lehozták – márpedig látva a kanadaiak Belgium elleni futballját, ez nem is olyan rossz eredmény.

Az elmúlt években Uruguay is átesett a generációváltáson, már nemcsak Cavanitól és Suáreztől várják a csodát, hanem olyan fiataloktól, mint Rogrigo Betancur (Tottenham Hotspur), Federico Valverde (Real Madrid) vagy Darwin Núnez (Liverpool).

A dél-koreai válogatott 1986 óta mindegyik világbajnokságon ott volt, a katari sorozatban a nyolcadik fellépésük lesz. Az eddigi legjobb világbajnoki szereplésüket 2002-ben jegyezték, a Japánnal közösen rendezett tornán egészen az elődöntőig meneteltek. A csoportkörben legyőzték a lengyeleket (2–0) és a portugálokat (1–0), az Egyesült Államokkal szemben egy 1–1-es döntetlen is elég volt, hogy csoportelsőként jussanak a nyolcaddöntőbe. Ott aztán világszenzációt okozva hosszabbítás után 2–1-re megverték az olaszokat, a negyeddöntőben pedig tizenegyesekkel a spanyolokat is elbúcsúztatták. A válogatott történetének eddigi legfontosabb meccsén egészen a 75. percig állták a sarat Németországgal szemben, de akkor jött Michael Ballack, így a koreai mese véget ért. A bronzmeccsre elfogyott a lendület, így a 3–2-es sikert arató Törökország lett a harmadik.

A katari vb selejtezőit könnyedén vették, hiszen Irán mögött másodikként zártak, a torna előtti főpróbán pedig Izlandot győzték le 1–0-ra.

A formájuk biztató, s most már amiatt sem kell aggódniuk, hogy mi lesz majd a tornán legnagyobb sztárjuk, Szon Hung Min nélkül, mert mostanra az is nyilvánvalóvá vált, hogy a Tottenham Hotspur arcsérülést szenvedett klasszisa már a bemutatkozó meccsükön ott lehet a pályán.

Az uruguayiak kerete. Kapusok: Fernando Muslera (Galatasaray), Sebastián Sosa (Independiente), Sergio Rochet (Nacional). Védők: José María Giménez (Atlético Madrid), Diego Godín (Vélez Sarsfield), Ronald Araújo (FC Barcelona), Guillermo Varela (Flamengo), Mathías Olivera (Napoli), Matías Vina (AS Roma), Sebastián Coates (Sporting CP), Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy), José Luis Rodríguez (Nacional). Középpályások:

Matías Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Nicolás de la Cruz (River Plate), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Lucas Torreira (Galatasaray), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense), Manuel Ugarte (Sporting CP). Támadók:

Facundo Pellistri (Manchester United), Luis Suárez (Nacional), Darwin Núnez (Liverpool), Maxi Gómez (Trabzonspor), Facundo Torres (Orlando City), Edinson Cavani (Valencia). Szövetségi kapitány: Diego Alonso.

A dél-koreaiak kerete. Kapusok: Kim Szung Kju (al-Sabab), Szong Bum Kun (Csonbuk Motors), Dzso Hjon Vu (Ulszan). Védők: Jun Dzsong Kju (FC Szöul), Kim Dzsin Szu (Csonbuk Motors), Kim Min Dzse (Napoli), Hong Csul (Tegu FC), Kim Mun Hvan (Csonbuk Motors), Kim Jung Kvon (Ulszan), Kvon Kjung Von (Gamba Oszaka), Kim Te Hvan (Ulszan), Cso Ju Min (Tedzson Citizen). Középpályások: Dzsung Vu Jung (al-Szadd), Hvang In Bom (Olympiakosz), Paik Szung Ho (Csonbuk Motors), Li Dzse Szun (Mainz 05), Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers), Szon Dzsun Ho (Santung Tajsan), Na Szang Ho (FC Szöul), Li Kang In (Real Mallorca), Kvon Csang Hun (Kimcson Szangmu), Dzsong Vu Jong (SC Freiburg), Szong Min Kju (Csonbuk Motors). Támadók: Szon Hung Min (Tottenham Hotspur), Cso Ku Szung (Csonbuk Motors), Hvang I Dzso (Olympiakosz). Szövetségi kapitány: Paulo Bento (portugál).