Galambos Lajos nem először, de ha szerencséje van, utoljára hirdette meg a mocsai birtokát és az azon álló hatalmas kastélyt..Ugyanakkor, aki szívesen élne a trombitás otthonában, de nem tud hirtelen kifizetni közel 5 milliárd forintot, annak reményt adhat, hogy a birtok egy részét és az azon álló 420 nm-es vadászházat külön értékesítik, amiért csupán 235 millió forintot kér. Az ingatlanban egyébként maga Lajcsi is sokáig élt, miután megromlott a házassága és kiköltözött a majd 2000 nm-es "palotájából".

„Még a piacon van...”

A Ripost elérte az ingatlanközvetítő irodát, amit Galambos Lajos megbízott az értékesítéssel, így már azt is tudjuk, milyen álmokat is dédelgettek azok a vevőjelöltek, akik eddig megnézték a „kis”, mindössze 420 nm-es ingatlant, ami persze négyszer is beférne az 5 milliárdos kastélyba. − Az ingatlan még a piacon van, de folyamatos iránta az érdeklődés. Jelenleg nincs konkrét ajánlat, de akik eddig megtekintették, mind látták a benne rejlő lehetőségeket. Az ingatlan és a terület nem esik semmilyen korlátozás alá, vagyis tökéletesen alkalmas akár gazdálkodásra, vagy egyéb vállalkozásra.

Volt olyan érdeklődő, aki egy rendezvényközpontot álmodott az épületbe, de olyan is, aki kisállatsimogatóban gondolkodott

– mondta az ingatlanos, aki kifejezetten ajánlja a házat kisgyermekes családoknak - írja a Bors.