Nem érvényesek az újfajta bérletek a településhatárokon belül közlekedő helyi járatokon. Ugyanakkor a helyközi, távolsági buszokra és a MÁV-START járataira a városhatáron belül is felszállhatnak a két új bérlettípus tulajdonosai anélkül, hogy külön jegyet vagy bérletet kellene váltaniuk. Budapesten viszont csak a főváros közigazgatási határán kívül fogadják el a Pest vármegye bérletet és az országbérletet a MÁV-HÉV járatain és az agglomerációs kék buszokon, a városhatáron belül már szükség a BKK jegyekre vagy Budapest-bérletekre is.

Az utasoknak mindig arra a területre érvényes bérlettel kell rendelkezniük, amely vármegyében a kiindulási- és a célállomásuk van. Egy vármegyére szóló bérlet is elég lesz, ha a busz vagy vonat ugyan két megyét is érint, de a célállomás ugyanabban a vármegyében van, mint az indulóállomás és az utas nem száll le a járműről a másik vármegyében.

Minden könnyebb a menetrendek.hu-val

A helyközi autóbusz menetrendek mellett az elmúlt években a MÁV és GYSEV menetrendje is megtalálható volt a menetrendek.hu-n és a kapcsolódó applikációkban. A VOLÁNBUSZ által üzemeltetett helyi szolgáltatások is bekerültek a rendszerbe, majd ezt követték a nagyobb önálló szolgáltatóval rendelkező vidéki városok, a budapesti helyközi átszállást biztosító vonalak és a balatoni, majd a dunakanyari hajózás is. Az elérhető adatok köre folyamatosan bővült, a fentieken túl a BKK agglomerációs autóbuszaival, a HÉV-ekkel, több mint 60 település helyi közlekedésével, valamint legutóbb a teljes BKK menetrenddel bővítette adatbázisát a menetrendek.hu.

A fejlesztések révén ma már számos hasznos információ megtalálható a felületen: az indulási jegyzék, a könnyen kezelhető előzmények, az autóbusz-közlekedést végző társaságok járatainak díjszabásai és a járatok kocsiállásszáma is elérhető. Ahol GPS alapú forgalomirányítás működik, onnan a valós idejű menetrendi adatok is lekérhetők. Működik a háztól-házig utazástervező, valamint angol nyelvű kezelő felület is a felhasználók rendelkezésére áll.

A honlapon könnyedén megszervezhető bárki számára olyan utazás, ahol a fővárosban átszállással kell utazni, a kereső segítségével ugyanis minden megbízhatóan előre tervezhető. Az induló és célállomások megadását követően a kereső pontosan mutatja a lehetséges eljutási lehetőségeket, utazási opciókat. Az útvonalak térképen is láthatóak. A felkínált lehetőségek alapján magunk választhatjuk ki a szimpatikus utazási módot.

Egy úti célra elég egyszer tervezni a pillanatnyi pozíciónktól, mert a rendszer automatikusan tárolja azt, és később az előzményekből egy kattintással előhívva újra kapcsolhatunk utazást az adott célhoz. Az utazások tervezése során a be tudjuk állítani a keresési feltételeket: indulási idő, érkezési idő, utazási idő, átszállások, valamint jegyár szerint. Be lehet állítani a maximális átszállások számát, a maximális gyaloglást és a rendelkezésre álló átszállási időt is. A kedvezmények menüpont alatt az utasok ki tudják választani, hogy milyen könnyítésre jogosultak, így pontos információk ismeretében válthatunk jegyet az adott autóbuszra.