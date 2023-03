Ha a Fővárosi Ítélőtábla is kimondja: B. László megölte a fiatal lányt, akkor alig két hónap múlva, közel hat év után pont kerülhet az ügy végére, a megtört szülők végre síremléket állíthatnak a lányuknak - derül ki a Ripost cikkéből.

Az ország legbizarrabb, legkülönlegesebb ügye

2017-ben a mindössze 24 éves Novozánszki Fanni a lakásán találkozott B. Lászlóval, aki a vád szerint előre eltervezett szándékkal azért érkezett, hogy pénzhez jusson. Hogy a Budapest 13. kerületében található ingatlanban pontosan mi történt, azt valószínűleg már soha nem tudjuk meg. Azonban tény, hogy Fannit utoljára a társasház mélygarázsának kameráján láthattuk, aléltan, a feltételezett gyilkosa karjaiban.

A rendőrségi nyomozás hamarosan elvezetett B. Lászlóhoz, a dunaújvárosi férfi pedig egyre inkább belezavarodott a vallomásaiba, így végül egyedüli gyanúsítottként állt bíróság elé, ahol 2022 nyarán, elsőfokon nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében találta bűnösnek a bíróság.

Az elsőfokú, életfogytig tartó börtönbüntetés ítélet ellen B. László és az ügyészség is fellebbezett, a vádlott a szabadságáért, az ügyészség a még szigorúbb ítéletért, tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésért folyamodott.

A másodfok a Ripost információi szerint májusban ül össze, ezen a tárgyaláson eldőlhet, hogy B. László élete végéig rácsok mögött marad, vagy 25 év múlva feltételesen szabadlábra kerülhet. Nagy a tét. De még nagyobb Novozánszki Fanni szülei számára, akik végre lezárhatnának egy borzalmas érzelmi szakaszt az életükben.

A mindent bizonyító holttest nélkül

A törvényszéki bírónő nem torpant meg attól, hogy nincs holttest, csak egy halomnyi közvetett bizonyíték állt rendelkezésre, és meghozta az ebben az ügyben egyetlen meghozható helyes ítéletet

– mondta el dr. Lichy József, a család jogi képviselője.

Hozzátette: "Bízunk benne, hogy a Fővárosi Ítélőtábla is bizonyítottnak látja majd, hogy B. László előre megfontolt szándékból szabadult meg Fanni élettelen testétől, és ezért életfogytig tartó börtönbüntetést kap.

Nem akarok nagy szavakat használni, de úgy gondolom, hogy ha az Ítélőtábla ezt a döntést hozza, akkor az a hazai jogrendszerben egy modern és korszakos döntés lesz, egy fajta jogfejlődés. Hiszen még nem volt arra példa, hogy holttest nélkül a törvényszék és az ítélőtábla is egyhangúlag megállapítja a vádlott felelősségét. Volt már holttest nélküli ítélet, például a Darnózseli hentes, aki feldarabolta a feleségét, de ott nem minden fokon volt elmarasztalás. Korábban kétszer is felmentették, majd másodfokon halált okozó testi sértésért 7 év börtönre ítélték.

Ezt a döntést írta felül a Kúria tavaly októberben hozott ítélete, ahol szándékos emberölésért 21 év fegyházat kapott."

A jogász azt is elmondta, hogy ha a Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyja a Fővárosi Törvényszék tényállását, vagyis holttest nélkül is meg lehet állapítani az emberölést, akkor helye van súlyosbításnak, így akkor még öt évet, de akár 10 évet is rátehet az elsőfokú, 25 éves börtönbüntetésre.