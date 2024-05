A DVTK tulajdonosa szerint elfogadhatatlan volt a csapat teljesítménye

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Diósgyőri VTK tulajdonosa szerint „a látvány és a teljesítmény elkeserítő és elfogadhatatlan volt” az Újpest otthonában 7-0-ra elveszített szombati bajnokin.

„Mint szinte minden mérkőzést, a mai meccset is a helyszínen néztem végig. A látvány és a teljesítmény elkeserítő és elfogadhatatlan volt. A DVTK címeres mezében ilyet teljesítményt semmilyen összeállításban, semmilyen taktikával nem lehet nyújtani. Százszázalékosan megértem a szurkolóink csalódottságát!” – idézte a DVTK hivatalos honlapja Magyar Mátyás közleményét.

„Ez a vereség bár történelmi mértékű, innen is fel kell állni! Erről szól a sport, erre is tanítja a jellemet. Tanulni legtöbbször a hibáiból tud az ember, most az a legfontosabb feladatunk, hogy megoldjuk, kijavítsuk azokat a hibákat, amelyek ide vezettek.”

Kiütéses sikerének köszönhetően az Újpest bebiztosította első osztályú tagságát, míg a Diósgyőr a nyolcadik helyen áll az NB I-ben.