Igazán meghitt, jó hangulatú volt az esemény, amely délután egy közös étkezéssel indult, majd a legexkluzívabb válogatásból, a Gurovica-dűlő legkiválóbb boraiból kóstolhattak a vendégek – mondta Pölöte Norbert, a Bodri Pincészet vendéglátó igazgatója. A vacsorát Bodri István tulajdonos vezetésével egy pincetúra követte, amelynek során a sztárpár és családtagjai bejárhatták a pincészetet. A rendezvényterem mellett, ahol az ősszel Majkáék lakodalmát is rendezték, egyebek mellett az érlelőpincét is megtekintették, amely Shane szüleit is lenyűgözte, hiszen Kaliforniából érkeztek, ahol szintén komoly hagyományai vannak a borkészítésnek.