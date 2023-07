A hivatalos facebook oldalán ismertette Köllő Babett bonyhádi származású színésznő, a TV2 Sztárban Sztár leszek! zsűritagja, hogy mi történt vele:

"Megkaptam az utolsó HPV elleni védőoltásomat a csodálatos doktornőmtől, amivel most a következő 15 évre ismét védett vagyok. Rengeteg a tévhit és a kérdés ezzel kapcsolatban, pedig nem kellene. Ez az oltás maga a csoda. Nemcsak nőknek, nemcsak gyerekeknek, nemcsak a méhnyakrák ellen. Felnőtt korban is beadatható ( SŐT!)! Okozhat gége és garatrákot (olyannyira, hogy 60% -át nem a dohányzás okozza, hanem a HPV)! De sok egyéb daganatos betegségeit is a HPV a bűnös!!! Aktív fertőzés esetén is oltható! Szóval: nők, férfiak, kicsik, nagyok vigyázzatok magatokra!"

Mint ismert, a HPV fertőzés elsősorban szexuális érintkezéssel terjed, de terjeszhetik fertőzött használati tárgyak, sőt, szülés közben a fertőzött anya is átadhatja a vírust újszülöttjének. A HPV fertőzés kockázati tényezői között szerepel a 18 év alatt elkezdett nemi élet, a gyakori partnerváltás, a sok szülés, abortusz, gyulladások, rossz higiénés körülmények, alultápláltság, legyengült immunrendszer, sőt még a dohányzás is.