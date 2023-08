Rubold Ödön jelentős hatású színdarabot rendezett

Forrás: Nemzeti Színház

A darabot írta és összeállította: Lukácsy György. Serényi Lívia grófnő, Maria Buder szerepében a szintén Szekszárdon született Tóth Auguszta Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész is látható.

A múlt év októberében tartották a darab premierjét. Idén október tizenhetedikén, este fél nyolckor a Kaszás Attila Teremben látható újra a Nemzeti Színházban.

A színdarabról és főszereplőjéről így számol be a Nemzeti Színház a honlapján: Esterházy János a magyar ügy legkövetkezetesebb képviselője a Trianon utáni Felvidéken. Kiállt a magyar érdekekért, de a szlovák kisebbségi jogokért is. A szlovák parlament egyedüli magyar képviselőjeként, 1942-ben, mond nemet a zsidók deportálásáról szóló törvényre. Személyesen is ment zsidó családokat a kibontakozó vészkorszakban.

A Gestapo üldözi, de a szovjet megszállók is elfogják: a Gulagra küldik két év kényszermunkára, visszatérve a kommunista Csehszlovákiába először indoklás nélkül halálra, majd „kegyelemből” életfogytiglanra ítélik, a börtönben éri a halál.