"Ahogy mondani szokás, “ezer éve” nem találkoztunk, így jól fog esni egy nagy beszélgetés művészetekről, kerti munkáról, dalokról, ruhákról, hagyományokról, múltról, jelenről, jövőről…" – írta közösségi oldalán Abaházi Csaba Csézyről, az énekesnőről, aki az Abaházi Presszó vendége volt.

Csézy a Heves vármegyei Makláron él, büszkesége egy hektáros kertje, amelynek füvét traktorral nyírják, valamint a kertbe eddig százharminc fát, bokrot ültettek.

– Tizenhárom éve lakom ott, csináltunk egy természetes fürdőtavat, saját kis biozöldségesem, gyümölcsösöm van, ezeket mind én metszem egyedül, senki nem nyúlhat hozzá, és a zöldségeket is csak én gondozom – mesélte Abaházi Csabának Csézy, hozzátéve, hogy az interjú után éjfélre ér haza, és már megy is ki a kertjébe meglocsolni a palántákat. Persze van öntözőrendszere, de jobban szeret este locsolni. Csézy állatbarát is, négy kutyájuk és öt macskájuk is van.