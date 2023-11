A Koraszülöttek Világnapját november tizenhetedikén tartják. Évente csaknem nyolcezer gyermek születik korábban a vártnál.

Földvári Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke lapunknak korábban ismertette, hogy Tolna vármegyében van az egyik legnagyobb önkéntes bázisuk. Pakson és Bonyhádon önkéntes csapataik tagjai úgynevezett koripokat horgolnak, tehát olyan horgolt polipokat készítenek, amelyeket megfogva a koraszülött babák megnyugszanak.

Két hazai sztár, Curtis és Kabát Peti is csatlakozott a koraszülöttek védelméhez. Egy budapesti koraszülött osztályon forgattak. Mindkettőjük színe a lila, azaz neveik az Újpest FC futball klubhoz köthetők. Curtis a forgatással kapcsolatban elmondta, hogy a kisfia szerencsére komplikációmentesen érkezett és látta meg a napvilágot.

– Bele sem merek gondolni, hogy milyen nehézségeken mehetnek keresztül azok a családok, akiknél extrém alacsony súllyal születnek gyerekek. Éppen ezért érintett meg az Egyesület felhívása és célja, hogy a koraszülésben érintett családoknak tudjanak segítséget nyújtani – mondta Curtis.

Kabát Peti hozzátette: „Egy percig sem volt kérdés, hogy csatlakozzam és Atikával közösen felhívjuk a figyelmet a koraszülöttek ügyére, ez apaként is nagyon fontos számomra. Arról nem is beszélve, hogy még a lila szín is összeköt bennünket.”

Közös videójuk itt érhető el.