A doppingvétség gyanújába keveredett Kenderesi Tamás az igazát szeretné bizonyítani a lausanne-i székhelyű Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) előtt. Angol, magyar és német, a sportban járatos jogászok hozzák meg a végső döntést, várhatóan még az év vége előtt. A választott testületben Kenderesi védelmét Dávid Gyula látja el, írja a Magyar Nemzet.

A lap ismerteti, hogy Kenderesi Tamás mindvégig és most is folyamatosan tagadta, hogy valaha is tiltott eszközökkel próbálta volna feljebb srófolni a teljesítményét. A sportoló jelenleg vesztésre áll, mert idehaza a független elsőfokú doppingbizottság vele szemben elmarasztaló ítéletet hozott.

A Magyar Úszószövetség pénzösszeggel is támogatja Kenderesit, a lap szerint a perköltségek összege a százezer svájci frankot is meghaladja, ami mai árfolyamon negyvenmillió forintnak felel meg. További részletek a magyarnemzet.hu portálon.